Як не померти від модного насіння чіа: лікарі попереджають про небезпеку

Експерти розповідають про те, як не варто вживати популярне насіння, щоб не наражати своє життя на небезпеку.

В останні кілька років насіння чіа стало вкрай популярним, його додають до смузі, йогуртів та інших ласощів. У більшості рецептів радять замочувати насіння чіа перед вживанням, але не у всіх, що може бути по-справжньому небезпечним для здоров'я, пише IFl Science.

Яскравим прикладом став випадок, який стався з 39-річним чоловіком, який потрапив у відділення невідкладної допомоги із сильним болем у верхній частині живота. Пацієнт також не міг нічого проковтнути, включаючи навіть власну слину.

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Як пізніше з'ясували медики, чоловік за 12 годин до того, як потрапити до лікарні, з'їв столову ложку сухого насіння чіа і запив його склянкою води.

Насіння чіа — це дуже дрібні крихти клітковини та білка, які мають деякі корисні властивості для організму. Через вміст омега-3, який може сприяти зниженню ваги, а також покращенню роботи серцево-судинної системи.

Однією з унікальних властивостей цього насіння є желейна оболонка, яка з'являється після замочування насіння у воді. Відомо, що насіння чіа поглинає воду у 27 разів більше за власну вагу. Саме ця особливість допомагає людям, що худнуть, вгамувати голод і відчути себе ситими.

Але у чоловіка у реанімації виявили величезний гелевий засніт. Сухе насіння, проковтнуте пацієнтом, розширилося всередині стравоходу і заблокувало його.

"Це була гелева маса із насіння, яка не була ні рідкою, ні твердою. Ми намагалися проштовхнути гелеву масу в шлунок, але так і не змогли", — каже провідний автор дослідження Ребека Роул.

Після марних спроб видалити масу, що утворилася, лікарі за допомогою неонатального гастроскопа почали потроху виводити в шлунок насіння.

Лікарі настійно рекомендують не їсти насіння чіа у сухому вигляді, натомість краще дати їм повністю розмокнути в рідині перед вживанням.

Нагадаємо, нещодавно в TikTok з'явився небезпечний метод лікування запору за допомогою насіння чиа. Дієтологи вважають, що такий "внутрішній душ" може викликати проблеми зі шлунком та кишківником.