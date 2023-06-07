Грудне вигодовування - секретний інгредієнт високих оцінок у школі, - кажуть учені

Відповідь на питання про те, чи може грудне вигодовування сприяти підвищенню успішності в середній школі, може бути знайдена в недавньому британському дослідженні.

Доктор Рене Перейра-Еліас з Наффілдської кафедри здоров'я населення Оксфордського університету разом зі своєю командою опублікував дослідження, в якому вивчався потенційний зв'язок між тривалим грудним вигодовуванням у дитинстві та успішністю в середній школі. Близько 5000 британських дітей, народжених у період з 2000 до 2002 року, відстежували впродовж усього дитинства, і аналізували їхні успіхи в стандартних тестах з англійської мови та математики в старших класах. Метою дослідження було зрозуміти, чи може грудне вигодовування стати каталізатором підвищення успішності в школі, пише HealthDay.

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Грудне вигодовування подібне до живлення коренів рослини. Воно сприяє розвитку мозку, що потенційно може призвести до підвищення успішності, так само як багатий поживними речовинами ґрунт може стимулювати ріст рослини. Саме так вважає доктор Перейра-Еліас, хоча він також підкреслив, що різниця в результатах тестів між дітьми, яких годували грудьми довше, і тими, кого не годували взагалі, була скромною, а не величезною академічною прірвою.

Хоча це дослідження відкриває інтригуючу лінію дискусії, воно не робить остаточного висновку про те, що грудне вигодовування призводить до кращих оцінок. Навпаки, воно підкреслює потенційний зв'язок, що нагадує виявлення закономірності в головоломці, але не має всіх частин для її підтвердження.

Доктор Перейра-Еліас наголосив, що грудне вигодовування, якщо жінка вирішує і може це робити, може бути корисним у кількох відношеннях. Воно може дати дитині невелику перевагу в навчанні та запропонувати безліч інших переваг для здоров'я. Однак він запевнив матерів, які не мають можливості або вирішили не годувати грудьми, що їхні діти необов'язково постраждають в академічному плані, оскільки різниця в оцінках залишається відносно невеликою.

Дослідницька група ретельно вивчила кореляцію між результатами стандартизованих тестів з англійської мови та математики у віці 16 років і тривалістю грудного вигодовування дитини.

Дивно, але 33% учасників ніколи не годували грудьми, а решта 67% годували грудьми протягом різного часу. Серед них невелика, але значна частина, 10%, перебувала на грудному вигодовуванні не менше 12 місяців.

Отримані дані проливають деяке світло на обговорювану тему. Серед дітей, які перебували на грудному вигодовуванні щонайменше 12 місяців, тільки 19% не склали тест з англійської мови, порівняно з 42% серед дітей, які ніколи не перебували на грудному вигодовуванні. Що стосується відмінників, то 29% дітей, які перебували на грудному вигодовуванні 12 місяців і більше, отримали оцінку А або А+, на відміну від усього лише 10% дітей, які не перебували на грудному вигодовуванні.

Аналогічна ситуація спостерігалася і в математиці. 24% дітей, які перебували на грудному вигодовуванні протягом року або більше, не склали іспит, тоді як 42% дітей, які ніколи не годувалися грудьми, не склали іспит. Ба більше, 31% дітей, яких годували грудьми щонайменше 12 місяців, отримали високі оцінки (А або А+), порівняно з 11% дітей, яких не годували грудьми.

У підсумку дослідники виявили, що у дітей, яких годували грудьми щонайменше рік, на 39% більше шансів отримати високі оцінки на обох іспитах, і на 25% менше шансів провалити іспит з англійської мови, навіть після врахування таких чинників, як дохід батьків і рівень освіти.

Хоча результати дослідження були скромними, вони поповнили масив доказів, що підкреслюють важливість грудного вигодовування для загального росту і розвитку немовлят.

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