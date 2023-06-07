Вечірня кнопка перезавантаження: відпочинок наприкінці дня покращує ваш настрій на наступний день

Секрет енергійного робочого дня може полягати в спокійних годинах вечірнього відновлення, — стверджують учені.

Ефективний відпочинок після робочого дня може творити дива з вашим робочим настроєм наступного ранку, як показало нещодавнє дослідження. Примітно, що якісне вечірнє перезавантаження викликає приплив бадьорості, спокою та життєрадісності, даючи старт робочому дню. Однак ранкова бадьорість має тенденцію згасати протягом дня, що підкреслює необхідність того, щоб цей ритуал відновлення став щоденною звичкою, пише SciTechDaily.

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Дослідження встановлює взаємозв'язок між якістю часу відпочинку після роботи та емоційним станом людини під час відновлення роботи наступного дня.

У ньому були зібрані дані 124 співробітників за 887 днів, як дані використовувалися їхні особисті щоденникові записи. Результати показали, що люди, які насолоджувалися чудовим часом відпочинку після роботи, демонстрували підвищений рівень пильності, спокою і щастя на початку робочого дня. На жаль, виявилося, що ці підвищені стани бадьорості та спокою більш виразно зникали протягом дня, після того, як наставали вечори.

Говорячи простою мовою, це означає, що хоча щоденне відновлення дає початковий поштовх моральному стану і продуктивності співробітників, ці переваги, як правило, слабшають протягом дня. Таким чином, дослідження підкреслює важливість інтеграції відновлення як регулярного компонента повсякденного життя.

Майке Арнольд, магістрка наук, провідна авторка з Університету Мангейма, Німеччина, проливає світло на суть отриманих результатів. "Наше дослідження показує, що щоденне омолодження далеко від робочих обов'язків справді позитивно впливає на настрій працівника. Однак ці позитивні ефекти, схоже, не зберігаються протягом усього робочого дня. Таким чином, наші результати підкреслюють той факт, що переваги вечірнього відновлення сил є доволі швидкоплинними, — пояснила Арнольд, — Окрім того, ми виявили, що ці переваги можуть бути частково пов'язані з покращенням якості сну після гарної вечірньої зарядки."

Раніше Фокус писав про те, чому небезпечно бути відданим співробітником. Дослідження показували, що роботодавці схильні навантажувати додатковою та неоплачуваною робою тих, хто виявляє особливу лояльність.

Також Фокус писав про шкоду повсякденних поїздок на роботу. Нещодавно завершений дослідницький проект, проведений наприкінці 2022 р., показав, що тривалі поїздки на роботу можуть бути пов'язані з меншою фізичною активністю, надмірною вагою та проблемами зі сном.