На швидкості 25 тисяч км/год до Землі летить великий астероїд: його побачили зовсім недавно

За даними NASA, на зближення з нашою планетою летить із величезною швидкістю небезпечний астероїд.

Згідно зі спостереженнями вчених із NASA, у п'ятницю, 9 червня, на небезпечну відстань до Землі підлетить астероїд під назвою 2023 JB3. У космічному агентстві розповіли подробиці про цей небезпечний космічний каміынь, пише Hi Tech.

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За даними NASA все більше й більше навколоземних астероїдів проносяться в космосі поруч із Землею, але поки що багато хто з них пролітає на досить безпечній відстані. На сьогодні відомо про те, що поруч із планетою літають понад 27 тисяч астероїдів різних розмірів, а взагалі вчені виявили вже понад 750 тисяч астероїдів, хоча вважається, що їх точно понад 1 мільйон.

Навколоземні астероїди перетинають орбіту Землі під час свого обертання навколо Сонця і якщо вони летять на відстані ближче ніж 7,5 млн км, то привертають до себе особливу увагу астрономів. Такі астероїди вважають потенційно небезпечними, а це означає, що завжди існує можливість їх падіння на нашу планету.

Наразі вчені відносять астероїди до трьох типів: C-тип, M-тип та S-тип. Астероїди першого в цьому списку типу складаються в основному з багатих на вуглець речовин і їх літає поруч із Землею найбільше. Рідкісними вважаються астероїди останнього в цьому списку типу, які складаються в основному з силікатних порід. Але найрідкіснішими є астероїди М-типу, які складаються в основному з металу.

Вчені вивчають астероїди для того, щоб краще зрозуміти, як сформувалася Сонячна система і всі планети в ній, адже ці космічні камені є уламками, що залишилися після цих процесів, які сталися понад 4 млрд років тому. Вважається також, що астероїди можна використовувати як джерело корисних ресурсів, наприклад, цінних металів та інших елементів. Як уже писав Фокус, одним із найцінніших вважається астероїд Психея і цього року до нього полетить космічний апарат, щоб з'ясувати подробиці його складу.

Великий астероїд летить до Землі

У п'ятницю, 9 червня, на небезпечну відстань до Землі підлетить астероїд під назвою 2023 JB3 Фото: вспышка на солнце

Але повернемося до астероїда під назвою 2023 JB3, який виявили менше місяця тому. За даними вчених, розмір астероїда оцінюють у 50 метрів, хоча існують припущення, що його розмір може бути 80 метрів. Точні розміри астероїдів з'ясувати складно, тому вчені часто називають діапазон розмірів.

У п'ятницю, 9 червня цей астероїд повинен пролетіти повз Землю на відстані 5,4 млн км зі швидкістю 25 тисяч км/год. За даними NASA, астероїд 2023 JB3 належить до групи навколоземних космічних каменів під назвою Атони. Він здійснює повний оберт навколо Сонця за приблизно 330 земних днів, при цьому може відлітати від нашої зірки на відстань у 170 млн км. Тобто це трохи далі, ніж розташована Земля від Сонця.

Враховуючи розмір цього астероїда його не можна вважати справді небезпечним, кажуть вчені, але навіть ймовірне падіння такого каменю може завдати значної шкоди наземній інфраструктурі.

Раніше Фокус писав, що Європейське космічне агентство готує до запуску новий дослідницький апарат, який проведе вивчення навколоземного астероїда Діморф. Популярність цей камінь отримав минулого року, коли в нього врізався космічний апарат NASA. Це було необхідно, щоб перевірити технологію зміни траєкторії польоту небезпечних астероїдів. До речі, Діморф вдвічі більше, ніж астероїд 2023 JB3.