Найдревніший живопис на скелі: виявлено тисячолітні малюнки, які "не змогла б" знайти людина

Вчені зробили дивовижне відкриття, натрапивши на наскельні малюнки, яким 7000 років, за допомогою дронів. Дослідники мали труднощі навігації підступними ландшафтами, скелями і нерівною місцевістю під час пошуків прихованих доісторичних наскельних малюнків у горах. Але не цього разу.

На щастя, під час першого польоту, коли вони досліджували 18 печер, то натрапили на дві печери, прикрашені доісторичними малюнками. Застосування цього інноваційного підходу не лише прискорює процес відкриття доісторичних наскельних малюнків, але й дозволяє отримати захопливі візуальні кадри, пише IFLScience.

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Автори дослідження підкреслюють потенційні можливості застосування цієї методології, що виходять за межі дослідження доісторичного наскельного мистецтва. Вони підкреслюють її актуальність у дослідженнях спадщини, що стосуються превентивної консервації, враховуючи різні загрози, з якими стикається така спадщина, включаючи міський розвиток, розробку кар'єрів, а також рекреаційні та спортивні заходи на відкритому повітрі.

Хоча ця пропозиція зосереджена насамперед на дослідженні доісторичних пам'яток, автори вважають, що схожі археологічні об'єкти з різних історичних періодів можуть отримати користь від такого підходу.

Звісно, повітряні дослідження не можуть запропонувати той самий рівень близькості та детального вивчення, який забезпечує піша подорож. З усім тим дослідникам вдалося покращити і збільшити фото, що дозволило отримати чіткішу візуалізацію.

Застосувавши цю техніку до зображень з ущелини Кастельє-Барранк-дель-Сальт, вони виявили фігури лучників, оленів і кіз. Дивовижно, але дрон зафіксував навіть стріли, що влучають у фігури, підкреслюючи чудовий рівень деталізації, який можна розрізнити зі значної відстані.

Дослідники сподіваються, що завдяки додатковій перевазі — прискоренню процесу розвідки — майбутні дослідження за допомогою дронів можуть зробити значний внесок у наше розуміння цього регіону і стародавніх творів мистецтва, прихованих у ньому.

Безпілотник виявив наскельні малюнки: їм близько 7000 років

Дослідники висловили оптимізм щодо потенціалу дронів у дослідженні численних важкодоступних ділянок гірського масиву Аліканте. Використання дрона для фотографування стін — це швидкий метод, і ця нещодавня знахідка вказує на наявність численних невідкритих доісторичних печерних малюнків.

Раніше Фокус писав, що було в моді 30 тис. років тому. Печера в Іспанії показала аксесуари з палеоліту.

А також ми розповідали про графіті часів Римської імперії. В Іспанії на стінах стародавнього форту знайшли вульгарні малюнки.