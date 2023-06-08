Вперше в історії. Китайські астронавти виростили клітини крові людини у космосі

Клітини, вирощені на космічній станції "Тяньгун", вже доставлені на Землю, де їх продовжують вивчати.

Вчені з Китайської академії наук заявили про те, що на космічній станції "Тяньгун", що належить КНР, вперше було вирощено стовбурові клітини крові людини. Дослідники вважають, що це закладає основи подальшого вивчення регенеративної медицини у космосі. Якщо експеримент буде визнаний вдалим, це може вплинути на подальші дослідження стовбурових клітин у космосі та вивчення того, як космічні подорожі впливають на клітини людини, пише Fururism.

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Ще 10 травня на орбітальну станцію "Тяньгун" було доставлено плюрипотентні стовбурові клітини людини. Це ембріональні клітини, які можуть перетворитися на будь-яку велику клітину в організмі людини. Два тижні китайські астронавти вирощували ці клітини у лабораторному модулі "Веньтянь", а вже 4 червня ці стовбурові клітини на космічному кораблі "Шеньчжоу-15" повернулися на Землю та вчені розпочали їх вивчення.

"Мету нашого експерименту досягнуто — ми змогли виростити стовбурові клітини крові людини в космосі. Отримані дані відповідають нашим очікуванням. Плюрипотентні стовбурові клітини перетворилися на стовбурові клітини крові", — заявив Лей Сяохуа з Китайської академії наук.

За словами вченого, тепер проводиться ретельний аналіз клітин, що прибули з космосу, і у разі повного успіху експерименту, нове дослідження закладе основу для подальших досліджень регенеративної медицини в космосі. У Китаї вважають, що після завершення аналізу клітин КНР стане першою країною у світі, яка змогла створити ранню стадію стовбурових клітин крові в космосі.

10 травня на китайську орбітальну станцію "Тяньгун" за допомогою вантажного корабля "Тяньчжоу-6" було доставлено плюрипотентні стовбурові клітини людини Фото: China Morning Post

За словами Сяохуа, плюрипотентні стовбурові клітини мають необмежений потенціал зростання і можуть перетворюватися на будь-який тип клітин в організмі людини. Тому їх можна використовувати у регенеративній медицині.

Китайські вчені зараз порівнюють вирощені в космосі клітини зі своїми земними аналогами, щоб знайти конкретні гени, які впливають на процес зростання клітин у космосі. Також стало відомо, що Китай планує продовжувати свої експерименти зі стовбуровими клітинами на борту станції "Тяньгун" у найближчому майбутньому.

Але Китай — це не єдина країна, яка відправляє стовбурові клітини до космосу. Наприклад, у листопаді минулого року американські вчені відправили на Міжнародну космічну станцію (МКС) стовбурові клітини, щоб дізнатися, як клітини людини старіють в умовах космосу.

У травні цього року на МКС вчені зі США також відправили стовбурові клітини в рамках приватної місії компанії Axiom Space. На орбіті проводився експеримент, метою якого було дізнатися, чи можна вирощувати велику кількість індукованих стовбурових плюрипотентних клітин в умовах мікрогравітації. Вчені кажуть, що в умовах майже повної невагомості стволові клітини ростуть краще, ніж у земних лабораторіях.

Якщо ви хочете побачити МКС не такою, якою завжди показують космічну станцію, варто звернути увагу на нові зображення американського астрофотографа, як уже писав Фокус.