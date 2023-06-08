Ось ти який, Фродо. Створено реконструкцію обличчя "справжнього гобіта": він жив 60 тисяч років тому (фото)

Вчені використовували останки давно вимерлого нікзорослого виду людини, щоб відновити його зовнішній вигляд.

Вперше скелет представника нині вимерлих родичів сучасної людини виявили в Індонезії 2003 року. Вчені назвали цей вид — людина флоресська або Homo floresiensis. Через свій низький зріст представників цього виду назвали "гобітами" за аналогією з героями творів письменника Джона Толкіна. Група вчених вирішила відтворити образ цієї людини і в результаті вийшло справді реалістичне зображення, пише Daily Mail.

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Коли йдеться про гобітів, то звичайно ж перше, що спадає на думку (навіть якщо ви ніколи не читали книг Толкіна або не дивилися фільми Пітера Джексона, але все одно десь могли про них чути) – це маленькі істоти з казкового світу, створеного британскьким письменником.

Гобіти реально жили на Землі, адже саме таке прізвисько отримали представники стародавніх людей, що давно вимерли, Homo floresiensis, які мали низький зріст Фото: Daily Mail

Але гобіти реально жили на Землі, адже саме таке прізвисько отримали представники стародавніх людей, які давно вимерли, які мали низький зріст. Ще 20 років тому скелет такої людини знайшли в Індонезії і тоді вчені вважали, що вона жила 20 тисяч років тому. Але нові дослідження показують, що насправді цей "гобіт" жив 60 тисяч років тому.

Автори нового дослідження, серед яких італійські вчені та відомий реконструктор обличь стародавніх людей Сісеро Мораїс з Бразилії, вперше створили реалістичний зовнішній вигляд людини, що належить до вимерлого виду стародавніх людей. Для цього вони використали череп цієї людини, щоб зробити максимально точну реконструкцію.

Автори нового дослідження вперше створили реалістичний зовнішній вигляд людини, що належить до вимерлого виду давніх людей Фото: Daily Mail

"Звичайно ж ці люди відрізнялися від сучасної людини. Прізвисько "гобіт" їм дуже добре підходить, адже вони мали зріст приблизно 1 метр. Ми вважаємо, що у них був менш виступаючий ніс, а ділянка рота була трохи ширша, ніж у сучасних людей. Мозок також у людини флореської також був меншим, ніж у нас", — каже Мораїс.

Для початку, як і під час попередніх подібних робіт, вчені створили комп'ютерну томографію черепа стародавньої людини. Але раніше Мораїс та його колеги використовували дані сучасних людей для розуміння особливостей тих чи інших частин обличчя, зокрема це стосується товщини шкіри на певних ділянках. Але для відтворення зовнішнього вигляду людини флореської був потрібен інший підхід.

Для початку, як і під час попередніх подібних робіт, вчені створили комп'ютерну томографію черепа стародавньої людини Фото: Daily Mail

"Цей вид людей мав суттєві відмінності від нас, а тому не можна було повністю покладатися на порівняльні дані із сучасними людьми. Тому під час реконструкції обличчя цієї давньої людини ми вперше використовували дані як людей, так і шимпанзе", — каже Мораїс.

"Звичайно ж ці люди відрізнялися від сучасної людини. Прізвисько "гобіт" їм дуже добре підходить, адже вони мали зріст приблизно 1 метр", — каже Мораїс Фото: Daily Mail

Після цього вчені провели тривалу та копітку роботу з вивчення структури черепа виду Homo floresiensis та використовували окремі особливості облич людей та морд шимпанзе для перенесення їх на реконструкцію обличчя людини флореської.

"Ми вважаємо, що ця людина могла виглядати саме так, як ми її показали. Це була дуже складна робота, але ми задоволені результатом. Звичайно, є деякі елементи на обличчі стародавньої людини, які нагадують як сучасних людей, так і наших еволюційних предків"., — каже Мораїс.

Вчені провели тривалу роботу з вивчення структури черепа виду Homo floresiensis Фото: Daily Mail

Раніше Фокус вже писав про нову реконструкцію обличчя одного з найвідоміших фараонів, які правили в Стародавньому Єгипті. Цього фараона звали Тутанхамон і він був одним із наймолодших правителів стародавньої країни за всю її довгу історію. Хоча, судячи з отриманої реконструкції, Тутанхамон не виглядає як керівник величезної могутньої держави.

Також Фокус писав про ще одного мешканця Стародавнього Єгипту, обличчя якого вдалося реконструювати. Але жив цей чоловік за кілька тисяч років до того, як у цій країні почала правити найперша династія єгипетських фараонів.