Не тільки краса: релігійна середньовічна музика мала приховані мотиви

У Середньовіччі фразу "Benedicamus Domino", що означає "Хвалімо Господа", зазвичай використовували як завершальний заклик у священних ритуалах. Науковці відповіли, як жінки і чоловіки в релігійному русі "Devotio moderna" створювали музику для "Benedicamus Domino" в месах і ритуалах.

Середньовічна релігійна музика, згідно з висновками Манон Лувіо, музикознавиці з Університету Осло, служила практичній меті, а не прагнула до краси та складності. Дослідницький проєкт Лувіо "BENEDICAMUS: музична і поетична творчість для унікального моменту в західнохристиянській літургії 1000-1500 рр." зосереджувався на значенні вокального вигуку "Benedicamus Domino" в жіночому релігійному середовищі, пише Phys.org.

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Під час свого дослідження, вивчаючи німецькі, бельгійські та голландські нотні рукописи 15 століття в пошуках різдвяної колядки "Puer nobis nascitur", Лувіо помітила, що використовувалася відома простенька мелодія, яка асоціюється з "Benedicamus Domino". Це наштовхнуло її на думку, що простота і знайомство з мелодією полегшило написання нових текстів, таких як різдвяна колядка.

Цікаво, що вона виявила, що різдвяну пісню співали не лише латиною, але й іншими мовами, наприклад, голландською.

Дослідження Лувіо зосередилося на релігійних течіях, які поділялися на жіночі та чоловічі спільноти. Більшість досліджених нею рукописів походили з жіночих спільнот, що вказує на зв'язок між перекладеними текстами та жінками, які їх співали.

Через обмежений доступ до освіти жінки частіше співали не латиною, а іншими мовами. А проте вона виявила, що жінки в релігійному русі також співали різдвяну пісню, іноді вирішуючи не використовувати латину.

Вокальні тексти не були просто перекладами латинських текстів на голландську мову; створено абсолютно нові тексти і вірші. Створення нових віршів кидало виклик припущенню, що жінки були неписьменними, оскільки вимагало певного рівня грамотності.

Ці тексти зосереджувалися на тому, щоб викликати емоції та спрямовувати співачок на переживання відповідних почуттів. Радість була однією з емоцій, яку мала викликати мелодія, а деякі тексти містили серії голосних для вираження невимовної радості.

Лувіо порівняла голландські тексти, що використовувалися в чоловічій та жіночій спільнотах. У той час як жіночі тексти співали про Діву Марію під час народження Ісуса Христа, зображуючи її як матір і віддану людину, чоловічі тексти підкреслювали скромні умови, в яких народився Ісус, наголошуючи на голій землі і низькій стайні. Ці тексти мали на меті викликати різні емоції: радість у випадку з жіночим текстом і сором у випадку з чоловічим.

Стаття Манон Лувіо "Benedicamus Domino як вираз радості у різдвяних піснях Devotio moderna" опублікована в межах спеціального випуску Early Music під редакцією Кетрін А. Бредлі. У статті розглядаються способи, в які "Benedicamus Domino" співали в нижчих країнах протягом 15-го століття, а також його місце в ширшому географічному та хронологічному контексті.

У спеціальному випуску досліджується, як цей священний вигук створив простір для жіночого музикування і творчості у спільнотах релігійних жінок у Чехії, Польщі, Іспанії та Швеції.

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