Любителі нічної риболовлі. Вчені зняли дивну поведінку вовків у Міннесоті (відео)

Дослідження показує, що ці суворі хижаки насправді частіше полюють на рибу, ніж дослідники вважали раніше.

Вчені вже знали, що часом вовки не проти вирушити на рибалку і поласувати рибою, проте дослідники вважали, що така поведінка властива лише деяким окремим особам. Результати нового дослідження свідчать про те, що все інакше, ніж вважалося раніше, пише IFLScience.

Дослідження тривало з 2017 до 2021 року в екосистемі Greater Voyageurs Ecosystem (GVE), Міннесота (США). Щоліта дослідники з Університету Міннесоти вивчали вовків, використовуючи комбінації GPS-нашийників, дистанційних камер та прямих спостережень. В результаті дослідники виявили, що кілька особин з різних зграй активно ловлять рибу у річках та струмках.

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Вчені проаналізували отримані відео і дійшли висновку, що вовки, як правило, полювали на білих чукучанів (Catostomus commersonii), майже весь промисел припадав на квітень та травень, коли риба перемішалася вгору за течією на нерест. Спостереження показали, що лише один вовк продовжив рибалити у червні та липні, що збіглося із посухою у 2021 році — тобто рівень води у річці значно знизився, а риба буквально опинилася у пастці в районах вгору за течією.

За словами провідного автора дослідження Дені Фройнда, вони з колегами вважають, що час нересту риби відіграє важливу роль. Ймовірно, це пов'язано з вищою чисельністю риби у порівнянні з іншою здобиччю, наприклад, білохвостих оленів, які є основою харчування вовків. Дослідники також виявили, що у періоди нересту риба була кращим варіантом — вовки віддавали перевагу перед більшою здобиччю.

Фройд зазначає, що вовки ловлять рибу у ту пору року, коли доводиться полювати на дорослих оленів. Приблизно в цей же час народжуються вовченята, а тому дослідники вважають, що риболовля може бути важливим джерелом їжі навесні для вирощування вовчої зграї, коли ротів стає більше, а великої здобичі — менше. Вчені відзначають, що залишки риби також були виявлені у кількох вовчих барлогах, а отже хижаки годують рибою своїх дитинчат.

Спостереження за одним молодим самцем показали, що з 7 по 14 травня він убив трьох бобрів, а з 19 по 24 травня перейшов на рибу. Дослідники вважають, що такий перехід може бути безпечнішим для вовків. Також передбачається, що риба вигідніша з енергетичної точки зору, ніж інша здобич, наприклад, олені або бобри.

Команда виявила, що бобри віддають перевагу нічній риболовлі, як правило, вони ловили рибу в період з 8 вечора і до 6 ранку у водотоках глибиною не менше метра нижче за течією від бобрових гребель.

У період з 2018 по 2019 роки за допомогою віддалених камер дослідники зняли 59 випадків риболовлі біля Ірвін-Крік. Рибалка не завжди виявлялася вдалою для вовків, однак у більшості випадків їм вдавалося зловити рибу. Також дослідники зазначають, що на відео потрапили особини з різних зграй, а одного разу їм навіть вдалося зняти вовка з вовченятами. Тепер дослідники планують дізнатися, чи можуть вовки вчити своїх дитинчат майстерності риболовлі.

Раніше Фокус писав про те, що лисицю вперше зняли за риболовлею — витягла 10 коропів.