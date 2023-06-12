Індіана Джонс, Каспер, Скубі-Ду: як у NASA дають назви особливостям ландшафту на Марсі

Великі об'єкти на поверхні Марса одержують офіційні імена, а вчені різних місій дають не завжди серйозні назви для каміння та пагорбів.

18 лютого 2021 року на поверхню Марса опустився марсохід розміром з автомобіль, щоб розпочати пошук ознак стародавнього життя на Червоній планеті. З цього дня місце посадки марсохода Perseverance отримало назву Октавія Батлер на честь відомої американської письменниці-фантаста. Вчені з NASA дають назви не тільки таким величезним об'єктам, як кратери, а й навіть найменшим марсіанським каменям. Як це відбувається, пише Gizmodo.

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Відколи NASA почало відправляти марсоходи на Марс, у космічного агентства склалася традиція давати назви багатьом особливостям марсіанського ландшафту. На карті Марса можна знайти такі назви, як Індіана Джонс, Каспер, Скубі-Ду, але є й більш офіційні імена. Наприклад, кратер Єзеро отримав назву на честь міста в Боснії та Герцеговині, і воно означає "озеро". В принципі, все логічно, адже вчені вважають, що в цьому кратері на Марсі колись було величезне озеро з рідкої води. Серед офіційних назв марсіанської місцевості також можна зустріти і "Ендьюранс". Так називався корабель, на якому була експедиція Ернеста Шеклтона в Антарктиду. Як виявилося, у NASA є свій метод, за допомогою якого надають імена тим чи іншим об'єктам на Марсі.

Кратер Езеро отримав назву на честь міста в Боснії та Герцеговині і воно означає "озеро" Фото: NASA

Вчені NASA вже дали назви великій кількості пагорбів і кратерів, а також багатьом каменям та окремим частинам поверхні на Марсі. Деякі назви отримали особливості місцевого ландшафту, з якими стикалися на своєму шляху марсоходи NASA.

За словами вчених, вони дають імена майже всьому, що зустрічають марсоходи, щоб можна було мати найкраще уявлення про територію, що досліджується. Таким чином можна вказувати на той чи інший об'єкт і відразу знаходити його на карті.

Понад 2000 назв різних об'єктів на поверхні Марса, які дали вчені NASA, були схвалені Міжнародним астрономічним союзом і тому вважаються офіційними Фото: NASA

Понад 2000 назв різних об'єктів на поверхні Марса, які дали вчені NASA, схвалив Міжнародний астрономічний союз і тому вони вважаються офіційними. Є певні правила, встановлені союзом, які стосуються подібних назв. Наприклад, кратери діаметром понад 60 км називають на честь відомих учених чи письменників-фантастів, а кратери меншого розміру називають на честь міст із населенням менше ніж 100 000 осіб. У кратері Єзеро, який зараз вивчає марсохід Perseverance, є ще один ударний кратер Белва, і його названо на честь міста в штаті Західна Вірджинія, США.

Крім офіційних назв, вчені з NASA також дають неофіційні прізвиська для деяких об'єктів на Марсі, у тому числі і для звичайних каменів Фото: NASA

Окрім офіційних назв, вчені з NASA також дають неофіційні прізвиська для деяких об'єктів на Марсі, в тому числі і для звичайних каменів. Наприклад, вчені місії InSight назвали камінь, який відлетів під час приземлення посадкового апарату на Марс, "Роллінг Стоунз" (Rolling Stones), на честь відомої рок-групи.

Також вчені різних місій іноді обирають певну тему для тієї чи іншої місцевості на Марсі та дають назви особливостям ландшафту, пов'язаних із цією темою. Наприклад, марсохід Curiosity зараз вивчає місцевість, яка схожа на земний гірський масив Серра-Пакарайма, розташований на території Венесуели, Бразилії та Гайани (Південна Америка). Тому вчені називають різні об'єкти тут прізвиськами, пов'язаними з цим континентом.

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