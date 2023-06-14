Предок людини "Люсі", якому майже 4 млн років, міг ходити прямо: що це означає для нас

Нещодавнє дослідження з використанням передового 3D-моделювання м'язів пролило нове світло на нашого давнього предка, відомого як "Люсі", представника виду австралопітеків афарських (Australopithecus afarensis). Люсі жила приблизно 3,2 мільйона років тому.

Дослідження також дає уявлення про її спритність у лазінні по деревах. Вважається, що австралопітеки афарські процвітали як у лісах, так і на луках Східної Африки між 3 і 4 мільйонами років тому. Чудова мускулатура, виявлена за допомогою цього моделювання, вказує на те, що Люсі була вправною в біпедалізації, подібно до сучасної людини, і водночас підтримувала рівень комфорту в деревному середовищі. Така універсальність дозволила б їй ефективно використовувати обидва середовища існування, пише Live Science.

Такий висновок відповідає все більшому консенсусу серед науковців, який кидає виклик попереднім уявленням про те, що Люсі та її вид пересувалися зігнувшись, як шимпанзе.

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Останки Люсі — найкраще збережені зразки австралопітеків з усіх коли-небудь виявлених. 40% її скелету знайшли в регіоні Хадар в Ефіопії в середині 1970-х років. Аналіз її кісток свідчить про те, що її зріст становив 1 метр, а вага — від 13 до 42 кілограмів. Існування Люсі свідчить про те, що наші предки могли ходити прямо задовго до того, як розвинувся великий мозок.

Хоча м'які тканини не збереглися у скам'янілостях, вчені можуть зробити висновок про вигляд м'язів вимерлого виду, порівнюючи їх з м'язами сучасної людини. Структура скелета і м'язові прикріплення Homo sapiens дають цінну інформацію про те, як могли бути влаштовані м'язи Люсі.

Останки Люсі — найкраще збережені зразки австралопітеків з усіх коли-небудь виявлених Фото: Getty Images

Дослідниця Ешлі Вайзман з Інституту археологічних досліджень Макдональда Кембриджського університету застосувала техніку цифрового моделювання, щоб відтворити 36 м'язів на кожній нозі Люсі. Реконструкція чітко демонструє, що Люсі мала здатність розгинати стегна і випрямляти колінні суглоби, подібно до рухів, які спостерігаються у сучасних людей. Це означає, що австралопітеки афарські були здатні до прямоходіння.

Крім того, модель показує співвідношення жиру та м'язів у ногах Люсі, що свідчить про значно вищу мускулатуру порівняно з сучасною людиною. Співвідношення нагадує бонобо (Pan paniscus), причому стегна Люсі, ймовірно, складаються приблизно на 74% з м'язів і зменшеної кількості жирової тканини, на відміну від середнього показника для людини, що становить 50%. Примітно, що певні литкові та стегнові м'язи займали вдвічі більше місця в ногах Люсі, ніж у сучасної людини.

Модель показала, що ноги Люсі набагато м'язистшіі, ніж у сучасної людини, і більше схожі за будовою на ноги бонобо Фото: Dr Ashleigh Wiseman

Коліна Люсі мали ширший діапазон руху вздовж осі розгинання-згинання, ніж у сучасної людини. У поєднанні з міцною м'язовою структурою це свідчить про те, що австралопітеки афарські були здатні пересуватися в різноманітних середовищах існування, від густих лісів до відкритих саван.

Цікаво, що ця локомоторна здатність не спостерігається у жодного з видів, що збереглися до наших днів. За словами Вайзмен, "Люсі, ймовірно, ходила і пересувалася так, як ми не бачимо у жодного живого виду сьогодні".

Важливо зазначити, що хоча цей висновок ґрунтується на неповному скелеті, і частота, з якою A. afarensis приймав вертикальне положення, залишається невизначеною, аналіз посилює сучасне розуміння фізичних можливостей Люсі.

Фред Спур, професор і дослідник Музею природної історії у Великобританії, прокоментував, що хоча це дослідження не революціонізує наше сприйняття, новий підхід до реконструкції м'язів — багатонадійний у підтвердженні біпедалізму та кращого розуміння руху і локомоції у вимерлих видів.

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