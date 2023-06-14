Дует проти раку: вчені об'єднали два методи лікування для боротьби з лімфомою Ходжкіна

Вчені стоять на порозі прориву в лікуванні раку: динамічний дует терапій забезпечує ремісію в 94% у пацієнтів з лімфомою Ходжкіна.

Новаторське дослідження, ініційоване групою дослідників раку, було спрямоване на пізні випадки лімфоми Ходжкіна — доволі рідкісного типу раку, що вражає лімфатичні вузли та поширений переважно серед вікової групи від 20 до 40 років. В експеримент, який тривав з липня 2019 року по жовтень 2022 року, було включено близько 1000 пацієнтів з діагнозом лімфома Ходжкіна 3 або 4 стадії, пише New Atlas.

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Поєднання хіміотерапії та імунотерапії — двох визнаних методів боротьби з раком, дало багатообіцяючі результати у боротьбі з прогресуючою лімфомою Ходжкіна. Експериментальне двостороннє лікування, продемонстроване в ході комплексного клінічного випробування 3-ї фази, передбачає безпрецедентний рівень ремісії в 94% через рік, особливо забезпечуючи більш безпечну альтернативу для молодих пацієнтів за рахунок відсутності необхідності в променевій терапії.

Замість того щоб покладатися виключно на хіміотерапію — стандартну процедуру лікування, яка часто проводиться в парі з сильнодіючим препаратом брентуксимаб ведотин, — під час випробування було додано шар імунотерапії з використанням ніволумабу. Простіше кажучи, хіміотерапія безпосередньо атакує ракові клітини, а імунотерапія посилює імунну систему організму, щоб краще боротися з хворобою, пропонуючи більш цілісний підхід до боротьби з раком.

У результаті 94% пацієнтів, які отримували комбінацію імунотерапії та хіміотерапії, досягли ремісії протягом року. Подвійна атака експериментального протоколу лікування виявилася не тільки потужною, а й більш безпечною: серед сотень пацієнтів цієї групи було зареєстровано лише чотири випадки смерті, порівняно з 11 смертями в групі, яка отримувала тільки хіміотерапію. Остання група досягла 86% ремісії — значний, але не такий вражаючий результат, як у комбінованої групи.

Успіх цього випробування був настільки великий, що Національний інститут раку — провідне агентство США з вивчення раку, розпорядився завершити дослідження достроково. Ця дія, хоча й незвична, була покликана прискорити процес схвалення Управлінням з контролю за продуктами і ліками США цієї багатообіцяючої терапії для лікування лімфоми Ходжкіна 3-ї та 4-ї стадії.

Алекс Еррера, один з авторів випробування, так прокоментував цей прорив: "Результати справді чудові. Комбінація ніволумабу і хіміотерапії довела свою ефективність і безпеку у пацієнтів з класичною лімфомою Ходжкіна 3 або 4 стадії в якості початкового лікування. Це дійсно чудова новина для пацієнтів з цим раком, оскільки для них з'явився ще один ефективний і безпечний варіант".

Важливим аспектом цього дослідження було включення в нього пацієнтів у віці 12 років — демографічна група, для якої часто призначають променеву терапію, незважаючи на можливість неприємних безпосередніх наслідків і серйозних побічних ефектів надалі. Імунотерапія, в даному випадку, запропонувала значно менш сувору альтернативу.

Старший дослідник Джонатан Фрідберг розмірковує про вплив цього аспекту: "Відмовившись від опромінення для дітей, включених у це дослідження, ми, по суті, усунули ризик багатьох токсичних пізніх ефектів. Але на даний момент у нас є тільки один рік даних за результатами дослідження, і ми будемо продовжувати спостерігати за побічними ефектами в майбутньому".

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