Остання надія. Вперше виявлено дитинчат бірманських черепах, що перебувають на межі зникнення

Дослідники вважають, що це може бути гарним знаком — дає надію на збереження виду.

Природоохоронна благодійна організація Fauna & Flora, яка працює над захистом останніх у світі бірманських черепах із м'яким тілом, повідомила відмінні новини — їм уперше вдалося виявити дитинчат, що тільки-но вилупилися. Передбачається, що це дає надію на збереження виду, пише IFLScience.

Зазначимо, що дослідники з природоохоронної організації співпрацюють із місцевими спільнотами, які мешкають біля озера Індавги в М'янмі, одного з найбільших внутрішніх озер у Південно-Східній Азії. Їхня робота спрямована на те, щоб зберегти надзвичайно уразливий вид черепах.

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Під час дослідження їм вдалося виявити п'ять місць гніздування бірманських черепах, які були огороджені й охоронялися регулярними патрулями. Під час недавнього патрулювання команда виявила 15 дитинчат черепах в одному з гнізд, проте дослідники також припускають, що ще кілька вилупилися раніше та вже попрямували до довколишніх вод.

Дослідники вивчили малюків, щоб зібрати дані про їхній розмір, здоров'я, а потім їх буде випущено в дику природу. Зазначимо, що бірманські черепахи з м'яким панциром (Nilssonia formosa) є видом м'якотілих черепах, які мешкають у заболочених місцях М'янми в Південно-Східній Азії.

Дослідники зазначають, що представники цього виду опинилися на межі зникнення через попит на продовольчих ринках Східної Азії. Крім того, олії у вогонь підлили такі проблеми як руйнування довкілля та потрапляння в рибальські сітки.

Учені відзначають, що ті кілька популяцій, що залишилися, скорочуються та залишаються сильно фрагментованими — простими словами, перспективи виживання цього виду, на жаль, не такі вже й втішні. Однак нещодавнє виявлення дитинчат дає надію на збереження зникомого виду.

За словами керівника програми прісноводних і морських тварин у Fauna & Flora Зау Ланна, ключовим фактором у збереженні цього виду буде спільна робота з місцевими спільнотами. Дослідники вважають, що врешті-решт саме це дозволить усунути загрози для м'якотілих бірманських черепах.

Ланн також додав, що дослідники вже зараз бачать перші плоди плідної співпраці з місцевим населенням. Учені зазначають, що робота з порятунку цього унікального для М'янми виду тільки стартувала, проте дослідники вже змогли виявити кілька десятків дитинчат, що дуже перспективно.

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