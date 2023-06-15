Правив Новим Південним Уельсом. Вчені виявили останки гігантської ящірки в Австралії

Нещодавня знахідка скам'янілостей пролила світло на дивовижний вид сцинка, який колись мешкав у регіоні Новий Південний Уельс, Австралія. Ці скам'янілості належать вимерлій рептилії, що вирізнялася надзвичайними розмірами, шипастою бронею та грізними щелепами.

Перші знахідки з'явилися у 2009 та 2013 роках, коли дослідники з Університету Фліндерса натрапили на дві загадкові скам'янілості у Веллінгтонських печерах, розташованих у Новому Південному Уельсі. Хоча вони нагадували сцинок, тип ящірок, ці зразки виділялися своїми незвично великими розмірами, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Нещодавно під час наступних розкопок на тому ж місці знайдено десятки подібних скам'янілостей, що дозволило провести всебічний аналіз, який здійснили Кайла Торн та її команда з Музею Західної Австралії в Перті. Їхнє дослідження показало, що всі ці скам'янілості належали до одного вимерлого виду, науково відомого як Tiliqua frangens. Примітно, що цей вид сцинків був приблизно в тисячу разів важчим за своїх сучасних побратимів.

Ящірка, про яку йдеться, процвітала в епоху плейстоцену, співіснуючи з іншими відомими представниками мегафауни, такими як сумчасті леви, дипротодони та короткоморді кенгуру. Це свідчить про те, що навіть менші за розміром організми зазнали значного розширення в той час.

Порівнюючи розміри тіла двох видів, Торн та її колеги підрахували, що вимерлий сцинк важив приблизно 2,3 кілограма Фото: Mike Gardner, Flinders University

Вивчення структури його зубів дозволяє припустити, що сцинк, ймовірно, харчувався переважно травоїдною їжею, подібно до сучасних черепашок. Припускають, що рептилія мала сильні щелепи, щоб споживати тверді рослинні матеріали, такі як волокнисті рослини або сухофрукти та горіхи протягом літніх місяців.

Найближчий живий родич цього гігантського сцинка — Tiliqua rugosa, також відомий як гостроверхий сцинк, що мешкає в посушливих регіонах Нового Південного Уельсу та інших частинах південної Австралії.

Порівнюючи розміри тіла двох видів, Торн та її колеги підрахували, що вимерлий сцинк важив приблизно 2,3 кілограма. Це різко контрастує з середньою вагою сучасних сцинків, яка зазвичай становить близько 2 грамів. Найважчий з вимерлих сцинків, черепашник, досягає лише кілограма.

Раніше Фокус писав, що вчені відкрили новий вид древніх тварин, і він жахає. Це мікс дельфіна та слона в одному тілі.

А також ми розповідали про загадкову древню морську рептилію віком 240 млн років. Вчені зазначають, що ця знахідка переписує історію.