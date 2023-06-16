Спричинила льодовиковий період. Колонізація не лише винищила корінні народи, але вплинула на Землю

Колонізація Америки призвела до руйнівної події, відомої як "Велике вимирання". Історичні записи дозволили команді підрахувати, що з 1492 році н. е. чисельність корінного населення Америки, яка становила 60,5 млн осіб, скоротилася приблизно на 90 % через появу нових хвороб.

Наслідки цього демографічного колапсу відбилися на навколишньому середовищі, особливо вплинувши на вуглецевий цикл. Колишні сільськогосподарські угіддя перетворилися на ліси та савани, які мають більшу здатність до поглинання вуглецю, ніж сільськогосподарські угіддя, пише IFLScience.

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На думку дослідників, поглинання вуглецю, спричинене епідеміями в Америці, ймовірно, викликало зниження рівня CO2 в атмосфері. Це зниження радіаційного впливу, як припускає команда, могло спричинити найхолодніший період Малого льодовикового періоду.

Розрахунки, проведені командою, показали, що за цей час занедбано 56 мільйонів гектарів сільськогосподарських угідь. Записи льодовикового керна з епохи Малого льодовикового періоду демонструють зниження рівня CO2. Дослідники припустили, що невикористання цих земель могло спричинити зниження приблизно на 7-10 частин на мільйон (ppm) CO2.

Для контекстуалізації цієї цифри професор Марк Маслін, співавтор дослідження, навів сучасне порівняння. Він пояснив, що спалювання викопного палива тепер вносить близько 3 ppm CO2 в атмосферу щорічно. А отже, значна кількість вуглецю, вилученого з атмосфери через занедбаність земель під час Великого вимирання, заслуговує на увагу.

Примітно, що період між 1500 і 1600 роками, відомий як Малий льодовиковий період, став свідком помітної тенденції до похолодання. Хоча природні процеси самі по собі могли б пояснити певне похолодання, дослідники стверджують, що значне падіння рівня CO2, спричинене занедбанням сільськогосподарських угідь внаслідок геноциду, відіграло вирішальну роль у досягненні повного ефекту похолодання, що спостерігався в той час.

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