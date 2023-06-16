Розміром із лимон. Лікарі успішно видалили найбільший у світі камінь у нирках

Світовий рекорд, на який ніхто не хоче претендувати — чоловікові зі Шрі-Ланки вдалося позбутися каменя в нирках розміром з лимон.

Каністусу Кунге зі Шрі-Ланки видалили камінь із нирки розміром 13,372 сантиметра, що стало аж ніяк не тим світовим рекордом, яким можна з гордістю хвалитися. Цей камінь вагою 801 грам претендує на звання найбільшого каменю в нирках із коли-небудь зареєстрованих. Делікатна процедура пройшла в армійському госпіталі Коломбо в Нарахенпіті 1 червня, де досвідчені армійські лікарі вміло витягли камінь-рекордсмен, пише IFLScience.

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Монументальне досягнення з видалення такого величезного каменю можна порівняти з отриманням спортсменом золотої медалі і подальшим привітанням президента. Однак, на відміну від чарівного 6-9-тижневого кошеняти аналогічної ваги, цей грізний камінь викликає скоріше жах, ніж розчулення.

Камені в нирках, які проявляються у вигляді твердих каменеподібних структур, утворюються через накопичення хімічних речовин у нирках у процесі фільтрації. Ці камені можуть складатися з різних речовин, зокрема оксалату кальцію, сечової кислоти, струвіту і цистину. Передусім вони вражають людей, які страждають від інфекцій нирок або сечовивідних шляхів.

Симптомами каменів у нирках є різкі, болісні болі в спині, паху, боках і нижній частині живота, що супроводжуються появою крові в сечі. Крім того, якщо камінь у нирці перешкоджає відтоку сечі, це може призвести до сильного болю в животі та паху, створюючи більш значний ризик для здоров'я пацієнта.

У той час як невеликі камені в нирках можуть пройти без виявлення, більші, такі як найбільший у світі екземпляр, вимагають хірургічного втручання. Цікаво, що вчені також практикували нетрадиційний і розважальний метод виведення каменів із нирок: 3D-модель нирки, що містить справжні ниркові камені, була піддана багаторазовому катанню на американських гірках. Дивно, але камені, розташовані у верхніх ходах, були успішно вибиті під час усіх 20 поїздок, тоді як камені, розташовані в нижніх ходах, виявилися стійкішими до руху.

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