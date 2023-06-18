Нічний вирок: полуночники більше схильні до ризику ранньої смерті, заявили вчені

Нічні сови насолоджуються безтурботністю пізніх годин, але нове дослідження розкриває зворотний бік медалі — ці любителі місячного світла, як правило, помирають раніше, і виною тому їхні вади.

Згідно з результатами всебічного дослідження, що проводилося протягом 37 років, люди, які пізно встають з ліжка, програють у перегонах за довголіттям. Дослідження показало, що нічні сови, тобто ті, хто віддає перевагу опівнічній тиші, а не метушливому ранку, — мають більше шансів рано зустріти свою смерть. Але смертельно небезпечними є не пильнування під місяцем, а нездорові звички, яким вони надають перевагу — куріння та алкоголь, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Дослідницька група під керівництвом Крістера Хубліна з Фінського інституту гігієни праці провела ретельний аналіз даних 22 976 дорослих близнюків у Фінляндії. Майже половина цих учасників (42,9 відсотка) були визначені як "вечірні типи". Ця класифікація являє собою те, що вчені називають "хронотипом" — вродженою схильністю людини до активності або сну в певні години.

Попередні дослідження показали, що нічні сови мають вищий ризик смертності. Однак нове дослідження показало, що підвищений рівень смертності серед нічних сов пов'язаний не безпосередньо з їхнім хронотипом, а зі шкідливими звичками, яким вони схильні потурати.

Хублін пояснює: "Наші результати свідчать про те, що хронотип практично не впливає на смертність. Підвищений ризик смертності, пов'язаний із "вечірнім" хронотипом, здебільшого пояснюється більшим споживанням тютюну й алкоголю порівняно з "ранковими" хронотипами".

1981 року дослідники склали каталог хронотипів своїх випробовуваних, а 2018 року вивчили рівень смертності за загальнонаціональними регістрами. Вони скрупульозно враховували такі фактори, як освіта, індекс маси тіла, звички сну, а також паління і вживання алкоголю кожною людиною.

У 2018 році вони виявили, що 8 728 учасників пішли з життя. Ризик смерті від будь-якої причини був на 9 відсотків вищим у "вечірній" групі порівняно з їхніми "ранковими" колегами. Цікаво, що у нічних сов, які утримувалися від паління і надмірного вживання алкоголю, ризик смерті не збільшувався. З'ясувалося, що винуватцями додаткової смертності були тютюн і алкоголь, що призводить до захворювань, пов'язаних з алкоголем, та алкогольних отруєнь.

Бути вечірньою людиною не означає автоматично погану якість сну, ці два фактори часто співіснують. Порушений сон може викликати вихор психічних і фізичних ускладнень і пов'язаний із залежністю від нікотину або алкоголю.

Хублін і його колеги зазначили: "Існує взаємний зв'язок між системою винагороди та циркадною системою, і рівень вживання алкоголю та психоактивних речовин корелює з перевагою не спати ночами".

Фінське дослідження не виявило збільшення ризику смертності, пов'язаної із серцево-судинними захворюваннями, на відміну від більш раннього дослідження, проведеного у Великій Британії. У британському дослідженні брало участь порівняно більш здорове доросле населення, тоді як фінське дослідження було більш репрезентативним для здоров'я населення загалом.

Безсумнівно, більш докладні дослідження за участю різних демографічних груп у різних країнах продовжать прояснювати цей інтригувальний взаємозв'язок між способом життя, режимом сну і смертністю. Але висновок, який можна зробити з цього дослідження, полягає в тому, що ми повинні уважно вивчити свій спосіб життя, який, найімовірніше, пов'язаний зі звичками сну.

За словами дослідницької групи, "з огляду на асоціації хронотипу з факторами способу життя, які, як відомо, підвищують ризик передчасної захворюваності та смертності, незалежний внесок хронотипу в смертність має значення під час надання рекомендацій для громадської охорони здоров'я, пов'язаних зі сном і хронотипом".

Раніше Фокус писав про небезпеку нерегулярного сну. Згідно з недавнім опублікованим дослідженням, люди з нерегулярною тривалістю сну більш схильні до розвитку атеросклерозу, який є утворенням бляшок на стінках артерій.

Також Фокус писав про те, чим небезпечний денний сон. Нове дослідження вважає, що подрімати протягом дня може бути не тільки не корисно, а й вкрай небезпечно для нашого здоров'я.