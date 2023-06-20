Людський фактор: дослідники виявили, хто насправді винен у вимиранні мамонтів

У стародавню епоху Північної Америки перші мешканці співіснували з велетенськими істотами, що блукали землею. Мисливці-збирачі часто зустрічали грізних шаблезубих котів або групи мамонтів. Нерідко можна було побачити стадо гігантських бізонів.

На жаль, вони вимерли приблизно 12 800 років тому. Мамонти, мастодонти, масивні бізони, коні, верблюди, надзвичайно великі наземні лінивці та гігантські короткоморді ведмеді — всі вони зникли, коли наприкінці льодовикового періоду зникли величезні континентальні льодовикові щити, пише IFLScience.

Вчені пропонують різні можливі причини цих вимирань: від швидкої зміни клімату до надмірного полювання з боку людини. В новому дослідженні археологи застосували криміналістичну техніку, яка зазвичай використовується для ідентифікації крові на місцях злочинів, щоб дослідити це питання.

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Подібно до аналізу знарядь вбивства, археологи дослідили кам'яні знаряддя на стоянках палеоамериканських мисливців-збирачів культури Кловіс, які жили в період вимирання мегафауни. Серед цих артефактів — знакові наконечники списів кловісів, що відрізняються своїми флейтоподібними увігнутими ділянками, утвореними внаслідок видалення кам'яних лусочок, які простягаються від основи до середини вістря. Така конструкція дозволяла легко кріпити вістря до держака списа.

На основі розкопок археологи встановили, що палеоамериканські мисливці-збирачі, які проживали в період вимирання, іноді полювали або збирали рештки мегафауни льодовикового періоду, наприклад, мамонтів. Кістки цієї мегафауни знайшли на цих місцях разом із кам'яними знаряддями, які використовували для їхнього вбивства та оброблення.

На жаль, у багатьох регіонах на південному сході Сполучених Штатів відсутні місця зі збереженими кістками та пов'язаними з ними кам'яними знаряддями, які могли б вказати, чи полювали там на мегафауну представники кловісської або інших палеоамериканських культур.

Вже понад п'ять десятиліть криміналісти використовують імунологічний метод аналізу залишків крові, відомий як імуноелектрофорез, для виявлення залишків крові на об'єктах, знайдених на місцях злочинів. В останні роки дослідники застосували цей метод для виявлення білків крові тварин, що збереглися на стародавніх кам'яних знаряддях. Порівнюючи аспекти давньої крові з антигенами крові, отриманими від сучасних родичів вимерлих тварин, вони можуть встановити давню здобич мисливців.

Аналіз залишків покладається не на наявність ядерної ДНК, а на збереження ідентифікованих білків, які іноді зберігаються в мікроскопічних тріщинах і дефектах кам'яних знарядь, що утворилися під час їхнього виробництва та використання. Як правило, лише невеликий відсоток артефактів дає позитивні результати на залишки крові, що вказує на збіг між стародавніми залишками і молекулами антисироватки сучасних тварин.

У попередньому дослідженні аналіз залишків крові на обмеженій кількості палеоамериканських артефактів у Південній Кароліні та Джорджії не виявив доказів полювання або полювання на вимерлу мегафауну цими людьми. Були виявлені бізони та інші тварини, такі як олені, ведмеді та кролики, але не було знайдено жодних слідів протоскайдських тварин (мамонтів чи мастодонтів) або вимерлих видів північноамериканських коней.

Усвідомлюючи необхідність отримання більшої вибірки палеоамериканських кам'яних знарядь для тестування, археологи дослідили колекцію зі 120 палеоамериканських кам'яних знарядь з Північної Кароліни і Південної Кароліни.

Аналіз залишків крові дав неспростовні докази контакту між кам'яними знаряддями та білками крові давніх тварин

Аналіз залишків крові дав неспростовні докази контакту між кам'яними знаряддями та білками крові давніх тварин. Результати включають перше пряме підтвердження присутності крові вимерлих мамонтів або мастодонтів і вимерлих північноамериканських коней на палеоамериканських артефактах у східній частині Північної Америки. Ці знахідки є важливими, оскільки вони підтверджують присутність цих тварин у Каролінах і свідчать про те, що ранні палеоамериканці полювали на них або збирали рештки.

На додаток до залишків крові простосхідного бика та коня, найпоширенішими були залишки крові бізона, що підтверджує попередні дослідження залишків крові, які вказували на особливу увагу до полювання на бізонів у культурі Кловіс та інших палеоамериканських культурах. Хоча бізони не вимерли в Північній Америці, їх чисельність зменшилася, найімовірніше, через кліматичні зміни, коли закінчився останній Льодовиковий період і клімат потеплішав.

Хоча це дослідження не доводить відповідальності людини за вимирання, воно вказує на те, що ранні палеоамериканці по всьому континенту час від часу полювали на цих тварин або збирали їхні рештки.

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