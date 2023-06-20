Довга шия вбила б ще в Тріасовому періоді: знайдено вразливе місце динозаврів

Під час панування динозаврів на Землі довгі шиї були поширеним явищем. У глибинах океанів шиї ставали ще довшими, принаймні щодо довжини тіла. Хоча переваги такого подовження очевидні, проте були і недоліки.

У нещодавно опублікованому дослідженні доктори Штефан Шпікман та Еудальд Муджал, дослідники з Державного музею природи Штутгарта, розповідають про особливу долю, яка спіткала шиї двох скам'янілостей таністрофея, попри їхні значні відмінності в розмірах. Ці шиї були перерізані посередині, водночас не виявлено жодних слідів решти тіл істот, пише IFLScience.

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Таністрофей був однією з численних морських рептилій, які незалежно розвинули шию, що нагадує шию легендарного Лох-Неського чудовиська, імовірно, для захоплення кальмарів і молюсків, що мешкають на морському дні. Хоча таністрофей відігравав хижу роль, він був не найжахливішим хижаком, оскільки в таких водах існувало кілька набагато більших хижаків.

Більші екземпляри таністрофея могли похвалитися шиєю довжиною близько 3 метрів, тобто, такою ж довжиною, як їхні тіла і хвости разом узяті.

"Палеонтологи давно припускали, що ці витягнуті шиї були очевидним слабким місцем для хижаків, як це чудово зобразили майже два століття тому на відомій картині Генрі де ла Беша 1830 року", — заявив Шпікман в офіційній заяві.

Проте, як це часто буває з великими тваринами, скам'янілості таністрофея зазвичай складаються лише з кількох кісток, що ускладнює з'ясування причини їхньої загибелі. До того, як Шпікман ретельно вивчив дві скам'янілості таністрофея, знайдені на швейцарсько-італійському кордоні для свого докторського дослідження, не було жодних доказів такого типу нападу на будь-яку довгошию морську рептилію, не кажучи вже про цей конкретний рід.

Після вивчення двох зразків, Шпікман звернувся за експертизою до Муджала, фахівця зі слідів укусів стародавніх рептилій. Муджал однозначно ідентифікував обидва зразки як явні сліди нападу, навіть точно визначивши кути нападу — зверху і, в іншому випадку, ззаду. В обох випадках переломи сталися в тонкій середній частині шиї.

Муджал зазначив: "Одне з неймовірних спостережень полягає в тому, що знайдені черепи і частини шиї не пошкоджені, демонструючи лише незначне розчленування, що є результатом типового розкладання туші в спокійному середовищі. Збереглися лише шиї та голови; немає жодних ознак решти частин тварин. Шиї обриваються раптово, що дозволяє припустити, що вони були повністю відрізані іншою твариною під час надзвичайно жорстокої події".

Муджал додає: "Хоча це і припущення, але цілком ймовірно, що хижаки були менш зацікавлені в тонкій шиї і мініатюрній голові, вирішивши замість цього зосередитися на набагато більших частинах тіла".

Попри невдалий дизайн тіла, ці особини Tanystropheus, очевидно, процвітали протягом значного періоду. Виявлено чотири види, скам'янілості яких розкидані по всій Європі, Азії та Північній Америці, охоплюючи середній Тріасовий період.

Хоча таністрофей має зовнішню схожість з плезіозаврами, його 13 гіперподовжених хребців роблять шию значно вужчою і жорсткішою порівняно з аналогами.

"У широкому сенсі, наше дослідження ще раз демонструє, що еволюція тягне за собою низку компромісів, — зауважив Шпікман. — Перевага довгої шиї явно переважила ризик стати мішенню для хижака на тривалий час".

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