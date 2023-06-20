Майбутнє космосу на тарілці: особлива їжа допоможе астронавтам долетіти до Марса й далі
Їжа потрібна не лише для виживання. Експерт із гастрономії стверджує, що потрібно звернути більше уваги на те, що їстимуть астронавти під час тривалих місій у космосі.
Для польотів на Марс та інші планети потрібні як інноваційні космічні технології, так і правильна їжа. А також правильне сприйняття цієї їжі, що дозволить астронавтам не тільки вгамувати голод, а й перебувати в хорошому настрої. Так вважає шеф-кухар Боб Перрі, який активно співпрацює зі вченими з Університету штату Кентуккі, що в США, пише ZME Science.
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Експерт із гастрономії Боб Перрі співпрацює з групою вчених, які займаються дослідженням питань, пов'язаних із тривалими пілотованими місіями на Марс і далі в глибокий космос.
"Довгі космічні місії мають сильний психологічний вплив на людину. А нейрогастрономія займається дослідженням складного взаємозв'язку між мозком людини та сприйняттям їжі. Це суміш нейронауки, психології та кулінарного мистецтва, яка змінює наше розуміння того, як ми сприймаємо їжу й отримуємо від неї задоволення", — каже Перрі.
Як показали недавні дослідження, на сприйняття смаку їжі, що споживається, впливає дуже багато чинників, у тому числі як подається їжа, на чому подається їжа й де людина приймає їжу. Дослідники виявили, що на наше сприйняття смаку впливають також нюх і зір.
Перрі намагається поєднати нейрогастрономію зі своїм досвідом на кухні, щоб створити нове уявлення про космічний обід.
За словами Кріса Кімела з Університету штату Кентуккі, досі незрозуміло, як підтримувати нормальний фізичний і психологічний стан екіпажу під час подорожі на Марс. І це стосується їжі, яка нерозривно пов'язана з фізичним і психологічним станом людини.
"Потрібно створити правильний баланс між тим, що астронавти повинні бути ситі й задоволені одночасно від їжі, яку споживатимуть. Також важливо розуміти взаємозв'язок між мозком, кишківником і наслідками тривалого космічного польоту", — говорить Кімел.
За словами вчених, проблема з їжею в тривалих космічних місіях стосується не лише того, як і скільки її вирощуватимуть у космосі. Унікальне космічне середовище впливає на мікробіом людини та процеси травлення, і саме тут здоров'я кишківника космонавтів стає ключовим моментом. Якщо зрозуміти, як це все працює, то можна створити правильну дієту, яка б і давала можливість отримати необхідні калорії і водночас приносила задоволення, зберігаючи здоров'я астронавтів у потрібному стані.
Перрі наполягає на тому, що їжа — це більше, ніж просто засіб для виживання, і їжа для астронавтів не має бути винятком. Адже тривала ізоляція в глибокому космосі може сильно вплинути на їхню психологію.
"Їжа має приносити моральне задоволення, і це сприятиме підтримці морального духу, що є критично важливим під час тривалих місій. Ця їжа не повинна набридати, але астронавти повинні отримувати необхідні калорії. І це ще одна проблема, яку потрібно вирішити", — каже Перрі.
Фокус уже писав про те, що назвали найбільшу небезпеку для астронавтів на Місяці, і вона ховатиметься в них під ногами.