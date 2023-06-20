Сяйво да Вінчі та парад планет: який сюрприз приготувало літнє сонцестояння

Відразу дві планети Сонячної системи будуть знаходитися близько одна до одної разом з освітленим "світлом Землі" Місяцем.

До 2028 року не можна буде побачити такий унікальний парад планет. Під час літнього сонцестояння Марс, Венера та Місяць будуть поруч на небі у вигляді прямокутного трикутника. При цьому частина Місяця буде освітлена світлом, відбитим від Землі, і цей феномен відомий як сяйво да Вінчі, пише Live Science.

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Астрономічне літо у північній півкулі Землі (а Україна знаходиться саме в цій частині планети) розпочнеться з дивовижного космічного явища.

21 червня відбудеться літнє сонцестояння, тобто Сонце буде у найвищій точці на небі і це звичайне явище. Але цьогорічне літнє сонцестояння буде не дуже звичайним, адже у вечірніх сутінках можна буде побачити вирівнювання в небі Марса, Венери та Місяця, освітленого світлом, відбитим від Землі.

Насправді, Земля не випромінює світла, а відбиває світло Сонця, але коли це світло потрапляє на наш супутник, то частина Місяця, який виглядає у вигляді тонкого півмісяця, висвітлюється "світлом Землі". Цей феномен називається сяйвом да Вінчі та Фокус вже докладно писав про це явище.

За словами астрономів, так близько одна до одної у вечірньому небі 2 планети і Місяць, освітлений світлом, відбитим від Землі, не буде видно в небі до 28 березня 2028 року. Тому варто звернути увагу на цей феномен, який буде видно на заході у вечірніх сутінках 21 червня навіть неозброєним оком.

Місяць і сяйво да Вінчі Фото: The Guardian

Насправді найтонший півмісяць на Місяці з усіх можливих можна було спостерігати пізно ввечері в понеділок, 19 червня. Лише 3% поверхні Місяця було освітлео світлом Сонця, а інша частина — відбитим від Землі світлом. Хоча це швидше за все було складно зробити, адже цей феномен виявлявся на тлі яскравого заходу сонця і відбувався якраз на заході.

У вівторок, 20 червня, пізно ввечері можна вже спробувати побачити Місяць, лише 8% поверхні якого буде освітлено сонячним світлом. У цей час вже почнеться парад планет, і Місяць буде поруч із досить яскравою Венерою, але Марс буде ще тьмяним.

Тому, за словами вчених, найкращий час для спостереження за особливим космічним феноменом — це саме вечір середи, 21 червня, коли з'являться перші сутінки після початку літнього сонцестояння. У цей час Місяць буде освітлений на 13% і перебуватиме поряд з Венерою та Марсом у вигляді прямокутного трикутника. Марс цього вечора буде яскравішим, але все ж таки вчені рекомендують використовувати бінокль для його виявлення.

Таке ж захоплююче видовище можна буде спостерігати й увечері у четвер, 22 червня, коли 21% поверхні Місяця буде освітлено сонячним світлом, а решта – світлом, відбитим від Землі.

Що стосується Землі, то згідно з прогнозом NASA, до нашої планети наближаються відразу 4 астероїди різних розмірів. Вони летять з величезною швидкістю і один гігантський астероїд вважається небезпечним для нашої планети, як писав Фокус.

Як уже писав Фокус, нещодавно можна було спостерігати за рідкісним парадом планет, коли відбулося вирівнювання в небі відразу п'яти планет Сонячної системи.