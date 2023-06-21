Фотосесія для Меркурія: апарат BepiColombo надіслав нові знімки планети (фото, відео)

Космічний апарат зміг підлетіти до Меркурія на відстань 236 км, але фотографії були отримані з відстані 3500 км.

У грудні 2025 року після семирічної подорожі у внутрішній частині Сонячної системи космічний апарат BepiColombo має вийти на орбіту навколо Меркурія. Але поки що він робить серію гравітаційних маневрів, які дозволять йому зробити це, покинувши орбіту навколо Сонця. Третій близький обліт найменшої планети Сонячної системи дослідницький зонд здійснив увечері 19 червня. Тепер Європейське космічне агентство (апарат був створений як європейськими, так і японськими вченими) представило серію нових унікальних фотографій поверхні Меркурія, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Для того, щоб виконати головну мету своєї місії, тобто розпочати дослідження Меркурія з орбіти навколо планети, апарату BepiColombo, починаючи з 2018 року, довелося виконати серію гравітаційних маневрів навколо Землі, Венери та самого Меркурія. Такі польоти навколо планет необхідні для зменшення швидкості його руху у космосі.

У грудні 2025 року після семирічної подорожі у внутрішній частині Сонячної системи, космічний апарат BepiColombo має вийти на орбіту навколо Меркурія Фото: ESA

Третє зближення дослідницького зонда відбулося увечері 19 червня, і він наблизився до Меркурія на відстань 236 км. Фокус вже докладно писав про цю подію. Хоча попереду BepiColombo, що складається з двох космічних апаратів (вони працюватимуть окремо з грудня 2025 року), чекають ще три обльоти найменшої планети Сонячної системи.

Зараз апарат не може задіяти абсолютно всі свої наукові прилади та камери високої роздільної здатності для вивчення Меркурія, проте деякі досягнення в цьому плані у нього є. Завдяки новому близькому обльоту планети, апарат зміг вивчити навколишнє космічне середовище Меркурія, а також зробити приголомшливі фотографії покритої кратерами пустельної поверхні.

Завдяки новому близькому обльоту планети апарат зміг вивчити навколишнє космічне середовище Меркурія, а також зробити приголомшливі фотографії його покритої кратерами пустельної поверхні Фото: ESA

За словами вчених, апарат наблизився до Меркурія на дуже близьку відстань 236 км з нічного боку планети, а тому з цієї відстані він не зміг зробити якісних, хоч і чорно-білих зображень. Приблизно через 20 хвилин після максимального зближення з Меркурієм BepiColombo відлетів на відстань в 3500 км від планети і саме звідси камери апарату зробили нові знімки.

Приблизно через 20 хвилин після максимального зближення з Меркурієм, BepiColombo відлетів на відстань за 3500 км від планети і саме звідси камери апарату зробили нові знімки Фото: ESA

Згідно з повідомленням дослідників, які керують місією, вони отримали справжній подарунок у вигляді нових фотографій, адже на них видно багато геологічних особливостей планети. Серед них багато стародавніх кратерів, залитих вулканічною лавою, а вона утворилася протягом першого мільярда років історії планети, коли Меркурій ще був вулканічно активним. Також у кадр потрапила відома височина дугоподібної форми під назвою Beagle Rupes. Довжина цього геологічного утворення складає 600 км і його вперше виявив космічний апарат Messenger (він вивчав Меркурій з 2011 по 2015 рік). Вчені вважають, що ця височина утворилася мільярди років тому, коли планета охолола.

Цей відеоролик був створений на основі фотографій апарату BepiColombo, який він зробив під час третього обльоту Меркурія.

За словами вчених, на поверхні Меркурія ще багато таких особливостей, які з'явилися в результаті руху кори планети і ретельним вивченням їх апарат BepiColombo займеться після початку основної місії.

Також під час третього близького обльоту Меркурія дослідницький зонд сфотографував до цього безіменний кратер, який тепер нарешті отримав офіційну назву. Його назвали на честь ямайсько-британської художниці Едни Менлі, яка померла 1987 року.

Меркурій – це найменша планета у Сонячній системі та перша планета від Сонця. Відстань від нашої зірки до Меркурія становить приблизно 58 млн. км, що майже в 3 рази менше, ніж відстань від Сонця до Землі. На Меркурії одночасно і спекотно, і холодно: температура на денній стороні становить близько 427 градусів за Цельсієм, а на нічний опускається до мінус 193 градусів. Меркурій не має супутників Фото: NASA

Як уже писав Фокус, увечері 21 червня та 22 червня, жителі України можуть спостерігати за унікальним розташуванням двох планет та Місяця у небі. При цьому також можна побачити таке явище, як сяйво да Вінчі.

Що стосується пілотованих досліджень космосу та найближчих планет, то як уже писав Фокус, астронавтам потрібна буде особлива їжа під час тривалих польотів, наприклад, до Марса.