Космічний апарат BepiColombo підлетів до Меркурія на 230 км: і це лише початок

Космічний апарат наблизився до першої планети від Сонця, щоб уповільнити свою швидкість. Але він розпочне свою основну місію з вивчення планети лише за 2 роки.

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Апарат BepiColombo 19 червня о 22:34 за Києвом здійснив близький проліт поряд з Меркурієм і тепер вчені чекають унікальних зображень планети, пише Space.

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Космічний апарат BepiColombo насправді складається із двох апаратів і частина його приладів перебуває ще в неактивному стані. Але деякі з них працюють, це ж стосується і камер низької роздільної здатності, які дозволяють робити приголомшливі, щоправда чорно-білі зображення поверхні першої від Сонця планети.

Під час минулих зближень із Меркурієм апарат BepiColombo робив фотографії поверхні планети Фото: ESA

Але головна мета близького прольоту апарату поряд із Меркурієм, а він знаходився на відстані 237 км від його поверхні, полягала якраз не в тому, щоб зробити нові знімки. Хоча вчені чекають на нові зображення планети, апарат насправді виконав уже третій проліт повз Меркурія, щоб знизити швидкість свого польоту.

Меркурій – це найменша планета у Сонячній системі та перша планета від Сонця. Відстань від нашої зірки до Меркурія становить приблизно 58 млн. км, що майже в 3 рази менше, ніж відстань від Сонця до Землі. На Меркурії одночасно і спекотно, і холодно: температура на денній стороні становить близько 427 градусів за Цельсієм, а на нічний опускається до мінус 193 градусів. Меркурій не має супутників Фото: NASA

Щоб вийти на орбіту навколо Меркурія у 2025 році, апарат, запущений у космос ще у 2018 році, має виконати серію гравітаційних маневрів навколо кількох планет. Апарат, створений спільними зусиллями Європейського космічного агентства та Японського агентства аерокосмічних досліджень, вже двічі облітав Меркурій, двічі облітав Венеру та один раз облітав Землю.

Під час минулих зближень із Меркурієм апарат BepiColombo робив фотографії поверхні планети Фото: ESA

Незважаючи на те, що Меркурій знаходиться в 10 разів ближче до Землі, ніж Юпітер, подорож до планети займає приблизно стільки ж часу. Це пов'язано з тим, що апарат BepiColombo повинен постійно знижувати свою швидкість через потужне гравітаційне тяжіння Сонця.

Попереду космічний апарат чекає ще три наближення до Меркурія, який трохи більше за Місяць, у вересні та грудні 2024 року, а також у січні 2025 року. Після цього апарат вийде на орбіту навколо планети.

Під час попередніх обльотів Меркурія прилади апарату, що працюють, зібрали деякі важливі дані, але найцінніші з них будуть зібрані під час основної місії, кажуть вчені. Наприклад, BepiColombo провів вперше в історії вивчення слабкої магнітосфери Меркурія.

Фото Меркурія, які зробив BepiColombo під час другого близького обльоту планети

BepiColombo є лише третьою місією в історії Меркурія. До цього планету вивчали апарати "Марінер-10" (він здійснив три обльоти Меркурія у 1974 та 1975 роках) та MESSENGER (він обертався навколо Меркурія з 2011 по 2015 рік).

Як уже писав Фокус, минулого року з відстані 200 км апарат BepiColombo зробив унікальні зображення поверхні Меркурія.

Також Фокус писав про те, що один із космічних апаратів, що досліджують Сонце, за допомогою своєї камери зробив знімки Меркурія, який летить поряд із нашою зіркою.