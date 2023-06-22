Не вірте зозулям. Зміни клімату збивають внутрішній годинник птахів-"провісників"

Дослідники виявили, що внутрішні цикли пернатих не можуть пристосуватися до кліматичних змін і більш раннього приходу весни.

Зозулі проводять зиму у Центральній Африці, а потім вирушають на північ у Західну Європу, щоб сповістити про прихід весни. Однак дослідники вважають, що їхні внутрішні цикли тепла, які визначають старт міграції, не можуть пристосуватися до того факту, що весна тепер настає раніше, пише Daily Mail.

За словами провідного автора дослідження, доктора Кріса Г'юсона з Британського тресту орнітологів (BTO), вважається, що багато видів птахів здатні налаштувати свій внутрішній годинник, щоб випередити своє прибуття і швидше покинути місця зимівлі. Але, на жаль, це не стосується британської популяції зозуль. Таким чином вони досягають європейських нерестовищ не синхронно з піковою доступністю волохатих гусениць, які є основою їхнього раціону. Дослідники побоюються, що це може мати значення для виживання всієї популяції.

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Більшість видів, що розмножуються в Європі та зимують в африканських країнах на південь від Сахари, змогли внести необхідні корективи у свою поведінку. Тепер вони прибувають у місця розмноження раніше, що дає їм змогу пристосуватися до змін клімату.

Однак дослідження також показують, що деякі перелітні птахи, які не здатні змінити дати свого прибуття, на жаль, стикаються з істотним скороченням популяції. У новому дослідженні доктор Г'юсон з колегами використали дані проєкту BTO з відстеження зозуль, щоб зрозуміти, чому ці птахи настільки вразливі перед змінами клімату планети.

Зазвичай зозулі, які мігрують до Великої Британії, залишають місця своєї зимівлі в тропічних лісах наприкінці лютого. Близько місяця вони "нарощують жирок" у Західній Африці, щоб підготуватися до важкого невпинного переходу через Сахару.

У дослідженні вчені вивчили дані про 87 зозуль, помічених ще у 2011 році. Результати показують, що птахи очікують піку безхребетної здобичі, який щорічно настає з сезоном дощів. Попри те, що час настання цього "бенкету" залишається незмінним, у Європі весна тепер настає раніше.

Таким чином це призвело до невідповідності часу прибуття пернатих і максимальної доступності гусениць і цикад, на яких зозулі покладаються як на головне джерело їжі. Дослідники також виявили, що птахи, які не здатні змінити свій біологічний годинник і час перебування у місцях розмноження, помирають швидше, ніж ті, яким це вдалося.

За словами доктора Г'юсона, вони з колегами дійшли висновку, що зозулі піддаються більшому ризику смерті, оскільки їм так і не вдається пристосуватися до змін клімату.

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