Чорне пір'я та оченята-намистинки. Вчені розповіли, як відрізнити ворону від ворона

Сімейство воронових вирізняється високим інтелектом, проте часом буває складно відрізнити ворон від воронів.

Воронові — сімейство дуже розумних птахів, відмінними рисами яких є очі-намистинки й чорне, як смола, пір'я. Вони широко поширені по всьому світу, проте не так багато людей здатні відрізнити ворон від воронів, пише IFLScience.

Перше на що варто звернути увагу — ворони більші за ворон. Дослідники зазначають, що у середньому вага ворона становить від 700 грамів до 2 кілограмів. Вони також мають більші дзьоби й характерну форму хвоста. Наприклад, під час польоту у ворона хвіст має форму клинка, тоді як у ворони — має віялоподібну форму. Також відомо, що на шиї у воронів розташована унікальна група пір'я, яка відсутня у ворон — пір'я на їхньому горлі більш гладке.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Попри те, що поширення ворон і воронів перетинається, других набагато рідше можна зустріти в "бетонних джунглях". Ще однією відмінністю цих птахів є їхні крики. Наприклад, ворон видає глибокий крик "гронк-гронк", тоді як звуки, які видає ворона, є типовішими й схожі на "кар-кар".

Дослідники також зазначають, що ворони, як правило, зустрічаються великими групами, тоді як ворон шукає пару, з якою і проводить більшу частину свого життя. У середньому ворони живуть від 7 до 8 років, а тривалість життя ворона значно більша — від 10 до 15 років.

Зазначимо, що сімейство воронових охоплює близько 120 різних видів, до яких входять не тільки ворони й ворони, а й граки, галки, сороки, сойки та багато інших.

Дослідники зазначають, що попри те, що воронів досить складно зустріти у містах, це все ж не виключено. Проте дослідники виявили, що вкрай мало людей здатні візуально відрізнити ворона від ворони, а тому вони вважають, що перераховані вище прикмети допоможуть людям краще орієнтуватися у цих двох видах.

Раніше Фокус писав про те, що у Великій Британії ворон створює картини, що імітують роботи великого художника.