Реінкарнація Поллока. У Великій Британії ворон створює картини, що імітують роботи великого художника

З однією лише відмінністю, роботи американського художника продаються за мільйони, а роботи пернатого розходяться лише за 20 доларів.

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Творча реінкарнація приголомшила світ мистецтва, після того, як 11-річному птаху Один вдалося намалювати низку експериментальних картин, які навряд чи можна відрізнити від шедеврів великого американського художника Джексона Поллока, пише Daily Mail.

Зазначимо, що Один мешкає у парку охорони дикої природи Tropical Butterfly House у Шеффілді, Південний Йоркшир (Англія). Наглядачі парку зазначають, що ворон вперше взяв у дзьоб пензель приблизно 8 років тому, саме тоді вони надали їй перший у житті мольберт, кисті та тваринні фарби з харчовими барвниками, які не здатні нашкодити пернатому генію.

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Освоївшись із пензлями та фарбами, Один створила низку експериментальних картин, які часто імітують роботи широко відомого американського художника Джексона Поллока, які сьогодні розходяться на аукціонах за мільйони.

Пол Джексон Поллок (на фото) був художником та великою фігурою в русі абстрактного експресіонізму Фото: The LIFE Picture collection

За словами доглядачки парку Міллі Фокс, Один завжди була дуже харизматичною і любила використовувати "агресивний підхід", бризкаючи фарбами на полотно. Птаха рідко просто проводить по полотну пензлем, як правило, вона із силою б'є по ньому, через що утворюються своєрідні бризки.

Співробітники парку зазначають, що Один, мабуть, є "однією з найрозумніших" мешканок парку. Часом, доглядачі навіть вважають, що вона в якихось аспектах розумніша за людей, адже їй вдається вирішувати складні головоломки.

Один почала малювати картини майже 8 років тому Фото: Wildlife Convervation Park/SWNS

Зазначимо, що Один народилася у неволі, в парку охорони дикої природи Tropical Butterfly House. У віці трьох років наглядачі почали залучати її до творчого процесу, і, схоже, їй сподобалося. Птасі не знадобилося багато часу, щоб навчитися тримати пензель, використовувати фарби й наносити їх на полотно. Так вона почала створювати дивовижні витвори мистецтва, які відвідувачі парку можуть купити всього за 20 доларів.

Наглядачі парку зазначають, що весь процес навчання зайняв майже рік. Спочатку створення витвору вимагало багато часу, адже процес був вкрай повільним. Однак згодом швидкість написання картин змінилася. Працівники парку також зазначають, що наскільки їм відомо, Один є єдиним вороном, яка здатна створювати картини за допомогою пензлів і фарб.

Раніше вже були випадки, коли птахи малювали картини на полотнах, проте, як правило, вони робили це несвідомо, переміщаючись самим полотном. Втім, такої майстерності, якою володіє Один, навряд чи комусь вдалося досягати раніше. Ба більше, наглядачі впевнені, що птаха створює свої роботи усвідомлено, тому що ніхто не заохочує її ходити по полотну або брати пензель у дзьоб.

Цікаво, що найпродуктивнішим виявився для Один пік пандемії коронавірусу, тоді вона зуміла завершити відразу кілька робіт, які були одразу розкуплені. Наглядачі парку також зазначають, що ворон дуже харизматична і малювання — не єдиний її талант. Відомо, що раніше вона ділила один вольєр зі стерв'ятником, а її улюбленим звуком є "дитячі крики". Птаха настільки у захваті від них, що згодом навіть навчилася їх пародіювати.

Більш ранні дослідження вчених виявили, що ворони, що належать до сімейства Corvidae, мають когнітивні здібності, ба більше, навіть можуть скласти конкуренцію людиноподібним мавпам у період повної зрілості. Інші дослідження також свідчать, що ворони здатні вирішувати головоломки, які під силу дітям до 7 років.

Раніше Фокус писав про те, що в США влада бореться з агресивними воронами за допомогою лазерів.