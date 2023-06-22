Загублені піраміди. Археологи натрапили на стародавнє місто мая, якому понад тисячу років

Археологічні знахідки, оприлюднені Мексиканським інститутом антропології, виявили залишки стародавнього міста мая. Це нещодавно відкрите місце, відоме як Окомтун ("кам'яний стовп"), датується 1000 роком нашої ери і знаходиться на території екологічного заповідника Баламку в Кампече.

Відома своїми складними математичними календарями, цивілізація мая колись процвітала як одне з найвидатніших суспільств Західної півкулі. Спадщина мая, що охоплювала південно-східну Мексику та частину Центральної Америки, включаючи сучасні південну Мексику, Беліз і Гватемалу, збереглася не лише у вигляді культових храмів-пірамід, а й у вигляді чудових кам'яних споруд, пише Latin Times.

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На жаль, цивілізація мая зазнала політичного краху, який передував приходу іспанських конкістадорів на кілька століть. Однак нещодавні розкопки в Мексиці виявили низку пірамідальних споруд висотою понад 15 метрів, що проливають світло на цю загадкову цивілізацію.

Глиняний посуд, знайдений на місці розкопок, вказує на те, що тут жили в пізньокласичний період, за оцінками, між 600 і 800 роками нашої ери. Цей період став свідком розквіту культури мая і характеризується її особливими мистецькими та архітектурними досягненнями.

Розташована в межах екологічного заповідника в Кампече, ця пам'ятка залишалася відносно недослідженою через густу рослинність, що її оточувала. Завдяки комплексним польовим дослідженням, проведеним Національним інститутом антропології та історії, це нове відкриття дає безцінну інформацію про археологію Центральної низовини мая.

У співпраці з Університетом Г'юстона дослідницька група застосувала для обстеження цієї території найсучаснішу технологію — повітряне лазерне сканування. Завдяки цьому методу вони змогли виявити численні скупчення доіспанських споруд, що дало змогу отримати повне уявлення про планування міста та його архітектурну складність.

Іван Спрайц, який очолював дослідження, висловив своє здивування, коли виявив підвищену місцевість, оточену водно-болотними угіддями. На височині було кілька величних будівель, що вказувало на її значення як важливого регіонального центру. Археологи охрестили це місце Окомтун, посилаючись на циліндричні кам'яні колони, які, як вважають, слугували входами до верхніх приміщень у цих спорудах.

Спрайц також припустив, що Окомтун зазнав значних трансформацій між 800 і 1000 роками нашої ери, що передували остаточному занепаду цивілізації рівнинних мая в 10-му столітті. Останні знахідки сприяють розгадці таємниць, що оточували цю стародавню цивілізацію, ще більше збагачуючи наше розуміння історичної траєкторії мая.

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