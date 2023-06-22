Виманити і вбити. Вчені націлили нову молекулу на знищення найбільш живучого типу ВІЛ

ВІЛ довгий час грав у смертельно небезпечну гру в хованки, але токійські дослідники, можливо, знайшли спосіб покінчити з цією грою і, в майбутньому, із захворюванням, назавжди.

Група дослідників під керівництвом Токійського медико-стоматологічного університету в Японії знайшла багатообіцяючу зачіпку, яка дає змогу припустити, що остаточно знищити страшний ВІЛ, вірус, відповідальний за розвиток СНІДу — можливо, пише Medical News.

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ВІЛ-1, найпоширеніший тип вірусу, шалено живучий. Насамперед тому, що він не просто перебуває в кровотоці, а ховається в клітинах організму в сплячому або "латентному" стані. Хоча цей стан не дає змоги вірусу заподіяти безпосередню шкоду, він робить його несприйнятливим до звичайного медикаментозного лікування, яке спрямоване тільки на активні віруси. Такі ігри в "хованки" є значною перешкодою на шляху до повного виліковування ВІЛ.

Однак команда з Японії виявила молекулу, яка може вивести ці приховані вірусні резервуари з латентного стану і привести їх до стану, в якому вони можуть стати мішенню для імунної системи організму і ліків проти ВІЛ. Цей підхід відомий як "шокувати і вбити". Ви шокуєте латентні резервуари ВІЛ, змушуючи їх активізуватися, а потім вбиваєте їх.

Ця стратегія вже застосовувалася раніше з використанням препаратів, відомих як агенти, що відновлюють латентність (АВЛ), але з обмеженим успіхом. Хоча вони могли реактивувати латентний вірус, вони не могли зменшити загальну популяцію латентних вірусних резервуарів.

З'явився препарат YSE028. Ця молекула отримана з іншого типу молекул під назвою DAG-лактон, який показав себе перспективним у лікуванні таких захворювань, як рак і хвороба Альцгеймера. Дослідники зосередилися на розробці варіанту YSE028, який міг би більш ефективно активувати білок, відомий як "протеїн кіназа С" (ПКС), що може звернути латентність у ВІЛ-інфікованих клітинах. Дослідники назвали цей варіант "з'єднання 2", яке продемонструвало вражаючу здатність до обернення латентності, що майже в десять разів перевищує здатність оригінальної молекули YSE028.

Цікавим аспектом дослідження стало використання клітин, інфікованих модифікованим вірусом ВІЛ-1, який в активному стані випромінює зелене світіння. Це світіння було видно в лабораторії, що полегшувало визначення того, які клітини були успішно приведені в активність сполукою.

Хоча отримані результати багатообіцяючі, важливо пам'ятати, що це крок, а не стрибок на шляху до повного одужання від ВІЛ-1. Дослідження показує, що ми можемо потенційно покращити наші стратегії з пробудження та знищення латентних резервуарів ВІЛ. Наступний етап досліджень буде спрямований на вдосконалення цих похідних DAG-лактону і, можливо, на їхнє об'єднання з іншими анти-ВІЛ препаратами та АВЛ. Це захопливий розвиток у довгій боротьбі зі складним ворогом.

Як пояснює старший автор дослідження Хіроказу Тамамура: "Наші дані будуть вельми інформативні для розробки похідних DAG-лактону для активації ПКС, що може стати ключем до лікування ВІЛ". Схоже, що майбутнє для людей, які страждають від цієї хвороби, видається дедалі світлішим і обнадійливішим. За іронією еволюції, ключ до боротьби з ВІЛ-1 може ховатися в його власному механізмі виживання.

Раніше Фокус писав про те, що вірусологи наблизилися до лікування ВІЛ однією ін'єкцією. Досліднику допомогли дві макаки, які вилікувалися від вірусу імунодефіциту мавп.

Також Фокус писав про те, що ВІЛ також ховається в мозку у людей. Дослідження показало місце, де в мозку пацієнтів з ВІЛ може зачаїтися вірус.