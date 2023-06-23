Змова Смітсонівського музею: археолог "знайшов" давньоєгипетські скарби в Гранд Каньйоні

Під тисячолітньою красою Великого каньйону ховається таємниця, яка кидає виклик загальноприйнятій історії. Дослідники розкрили правду про ймовірне приховування Смітсонівського музею та загадкову розповідь про стародавніх єгиптян у культовому природному диві Америки.

У певних віддалених куточках інтернету циркулює переконання, що Смітсонівський музей приховує переконливі докази надзвичайної події. Воно говорить, що стародавні єгиптяни, які вирушили до Великого каньйону і залишили після себе скарби ієрогліфів і муміфікованих останків, що збереглися протягом тисячоліть пише IFLScience.

Витоки цієї теорії змови сягають далекого 1909 року, коли завзяті читачі шанованої газети "Arizona Gazette" захоплені розповіддю про безстрашного дослідника, відомого як Г.Е. Кінкейд (G.E. Kincaid), та його відважну експедицію вниз по річці Колорадо. Газета опублікувала дві розповіді про його авантюрну подорож, і в другій частині Кінкейд розповів про зустріч із таємничим входом до печери, розташованої на висоті приблизно 609 метрів над звивистим руслом річки. Заінтригований слідами від долота на внутрішніх стінах печери, Кінкейд розпочав безпрецедентне за своїми масштабами дослідження.

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Дослідник розповідав: "Коли я побачив сліди від долота на стіні всередині входу, я зацікавився, взяв рушницю і зайшов всередину. Під час цієї подорожі я відійшов на кілька сотень футів вздовж головного проходу, поки не дійшов до склепу, в якому і виявив мумії".

За його словами, гробниця, де виявили мумії, — однією з найбільших приміщень, стіни якої нахилені під кутом близько 35 градусів. На них розташовані мумії, кожна з яких займає окрему тесану полицю. Над кожним — невелика лава, на якій знайдено мідні кубки та уламки зламаних мечів. Деякі з мумій покриті глиною, і всі вони загорнуті в тканину.

Усі мумії виявилися чоловічими, там не поховано жодної дитини чи жінки. Це наводить на думку, що ця зовнішня частина була казармою воїнів. Однак на одних муміях відкриття не завершилися.

Заглиблюючись у таємничу печеру, Кінкейд натрапив на величезні простори та кімнати, ретельно висічені у непохитній скелі, та безліч артефактів.

Він розповів: "Понад сто футів від входу знаходиться зал, хрестоподібної форми, довжиною в кілька сотень футів, в якому знаходиться ідол або зображення бога, що сидить, схрестивши ноги, з квіткою лотоса або лілії в кожній руці. Його обличчя звернене на схід".

Дослідник писав, що ідол майже нагадував Будду, хоча вчені не впевнені, який саме релігійний культ він представляв. Беручи до уваги все знайдене доти, цілком можливо, що це поклоніння найбільше нагадує стародавніх людей Тибету.

Окрім цього, Кінкейд описав різні артефакти, серед яких витіюваті вази, урни, чудові мідні та золоті кубки. Ці скарби викликали інтерес Смітсонівського інституту, що призвело до ретельного дослідження. Однак найдивовижніші відкриття полягали в незбагненних ієрогліфах, що прикрашали урни, стіни над дверними отворами та кам'яні таблички, знайдені біля божества.

У звіті додали: "Гравіювання на табличках, ймовірно, має стосунок до релігії народу. Схожі ієрогліфи знаходили на півдні Аризони. Серед піктографічних написів знайдено лише дві тварини. Одна з них — доісторичного типу".

А проте не все так просто. На жаль, це твердження навряд чи можна вважати хоча б віддалено переконливим доказом. Смітсонівський музей, звісно, заперечує свою причетність до такого відкриття і категорично стверджує, що не існує жодних записів, які б підтверджували існування Г.Е. Кінкейда.

Цілком ймовірно, що ця захоплива історія походить зі сфери художньої літератури — вигадки, що має на меті обдурити. Аналогічна історія зухвалих масштабів з'явилася в 1878 році, коли сумнозвісний трікстер Джозеф Малхеттен поширював химерну розповідь про колосальну печеру, відкриту в Кентуккі, в якій нібито містилося кілька єгипетських мумій.

Це фантастичне твердження виявилося лише фрагментом у широкому репертуарі містифікацій Малхеттена, який включав такі розповіді, як повторне відкриття легендарної Вифлеємської зірки та скам'яніння останків Джорджа Вашингтона після його смерті.

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