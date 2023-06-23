Як справжнє. Штучно вирощене м'ясо курки скоро надійде в продаж у США

Дедалі більше країн дають зелене світло штучно вирощеному м'ясу як більш екологічній і гуманній альтернативі традиційним методам виробництва.

Міністерство сільського господарства США нещодавно дало зелене світло компаніям, розташованим у Каліфорнії, на продаж вирощених у лабораторії курячих продуктів. Це означає, що скоро жителі країни зможуть поласувати куркою, вирощеною з клітин тварин і запліднених яєць, пише HealthDay.

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Важливо почати з того, що вирощена в лабораторії курка — це справжнє м'ясо, тільки вирощене іншим способом. Замість того щоб вирощувати і вбивати тварин, вчені можуть виробляти м'ясо шляхом культивування клітин тварин у резервуарах. Ці клітини харчуються бульйоном, що містить амінокислоти, жирні кислоти, цукор, солі, вітаміни та інші необхідні для росту елементи. Приблизно через три тижні клітини дозрівають і перетворюються на м'ясо, яке можна збирати і переробляти.

Однією з головних переваг м'яса, вирощеного в лабораторії, є можливість вирішення екологічних проблем. Традиційне тваринництво вимагає величезної кількості землі та води, щоб вирощувати худобу для споживання. Вирощене в лабораторії м'ясо може значно скоротити потребу в цих ресурсах, що призведе до створення більш стійкої системи виробництва продуктів харчування.

Ба більше, вирощену в лабораторії курку вже визнано безпечною для вживання в їжу Управлінням з контролю за продуктами і ліками США. Схвалення Міністерства сільського господарства означає важливий крок вперед на шляху до комерційного випуску цих продуктів.

Цікаво, що Сінгапур був першою країною, яка дозволила продаж штучно вирощеного м'яса. Тепер, коли США наслідували цей приклад, вирощена в лабораторії курятина поступово отримує світове визнання як життєздатна альтернатива традиційному м'ясу.

Згідно зі звітами, вирощена в лабораторії курка за смаковими якостями дуже схожа на вирощену на фермі. Курка, хоча й трохи блідіша за кольором, має той самий зовнішній вигляд, запах і смак, що й традиційно приготована курка.

Хоча вирощена в лабораторії курка має багатообіцяючий вигляд як альтернатива виробництва м'яса, її виробники все ще повинні вирішити проблеми, перш ніж вона зможе стати широко доступною для споживачів. Наразі її не можна виробляти у великих масштабах, що обмежує її присутність у продуктових магазинах. Крім того, процес виробництва є дорогим, що робить його більш доступним для заможних споживачів, а не для широких верств населення. Рікардо Сан Мартін, директор лабораторії Каліфорнійського університету в Берклі, висловив занепокоєння з приводу потенційного впливу на довкілля. Він задався питанням, чи замінить вирощене в лабораторії м'ясо традиційне м'ясо для широких верств населення, чи воно буде призначене насамперед для більш забезпечених верств населення.

Проте поява вирощеної в лабораторії курки є важливим кроком на шляху до пошуку альтернативних і стійких джерел харчування. Понад 150 компаній по всьому світу активно працюють над створенням вирощеного в лабораторії м'яса з різних тваринних джерел, включно з куркою, свининою, яловичиною і бараниною. У міру подальших досліджень і розробок у цій сфері, людство може очікувати на багато цікавих досягнень, що призведе до ширшого вибору для тих, хто прагне до екологічнішого та етичнішого підходу до вибору продуктів харчування.

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