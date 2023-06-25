Пробне "ув'язнення на Марсі". Стартує імітація польоту астронавтів NASA на Червону планету (відео)

О 19:30 за східним часом аналогові астронавти увійдуть у модуль Mars Dune Alpha, який зможуть покинути лише через 12 місяців.

Четверо "аналогових астронавтів" NASA Келлі Гастон, Росс Броквелл, Натан Джонс і Анка Селаріу не те щоб залишають Землю, проте наступні 12 місяців вони проведуть на імітаційній марсіанській базі, розташованій у Космічному центрі Джонсона NASA в Г'юстоні (штат Техас, США), пише Space.

Передбачається, що імітація польоту на Червону планету розпочнеться сьогодні о 19:30 за Східним часом (23:30 за Гринвічем) — наступні 12 місяців астронавти проведуть під наглядом учених. Гастон, Броквелл, Джонс і Селаріу — це перший із трьох запланованих екіпажів, які допоможуть проінформувати космічне агентство про те, як краще проєктувати майбутні пілотовані місії на реальній поверхні Марса.

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Четверо добровольців проведуть наступний рік у середовищі проживання площею 158 квадратних метрів, також відомого як Mars Dune Alpha. Структуру імітації Червоної планети надруковано на 3D-принтері, і передбачається, що астронавти не зможуть її покинути, не рахуючи прогулянок у прилеглій закритій "марсіанській пісочниці" площею 111 квадратних метрів. Місія буде завершена 7 червня 2024 року, саме тоді астронавти вперше побачать "небо над Землею".

За словами керівниці лабораторії поведінкового здоров'я та продуктивності NASA в Космічному центрі Джонсона Сюзанни Белл, ця місія відрізняється від усіх попередніх аналогів тим, що четверо астронавтів насправді будуть ізольовані як команда протягом наступних 378 днів. Белл також зазначає, що раніше Космічне агентство використовувало іншу стратегію: раніше місії тривали близько 45 днів, упродовж яких науковці збирали дані, а потім об'єднували їх в одному аналоговому дослідженні людини. Однак цього разу вони планують провести три місії, кожна з них триватиме рік, протягом якого екіпажі будуть дійсно ізольовані від зовнішнього світу.

Зазначається, що кожен член екіпажу був відібраний згідно з вимогами, щоб вони мали ступінь в одній із галузей (наука, технологія, інженерія та математика), а також професійний досвід в обраній ними галузі, досвід у пілотуванні або військовий вишкіл. Крім того, кожен із членів команди пройшов фізичні та психологічні тести, що й кандидати в космонавти. Це необхідно, щоб переконатися, що екіпаж підходить для програми.

Екіпаж Місії 1

Келлі Гастон . Учена-дослідниця, який вивчає хвороби людини, є командиркою місії.

. Учена-дослідниця, який вивчає хвороби людини, є командиркою місії. Росс Броквелл . Інженер-будівельник, бортінженер екіпажу.

. Інженер-будівельник, бортінженер екіпажу. Натан Джонс . Медичний офіцер, має досвід лікаря швидкої допомоги.

. Медичний офіцер, має досвід лікаря швидкої допомоги. Анка Селаріу. Мікробіолог ВМС США, є науковою співробітницею екіпажу.

Спочатку Селаріу обрали як резервну членкиню екіпажу, проте перед початком місії все ж ухвалили рішення, що мікробіологиня замінить Аліссу Шеннон, досвідчену медсестру. В NASA не стали коментувати цю заміну.

За словами Белл, екіпажу доведеться не тільки провести разом в ув'язненні понад рік, а й пристосуватися до деяких із тих змін, із якими насправді зіткнеться екіпаж на Марсі. По суті, Mars Dune Alpha демонструє реалістичні умови Марса з точки зору обмежених ресурсів. Крім того, екіпаж обмежать системою харчування в космічному польоті, зв'язком із затримкою часу, графіками, що стосуються місії, і можливими непередбаченими ситуаціями.

Наприклад, консоль управління польотами та безпекою працюватиме постійно, проте отримання повідомлень відбуватиметься з 22-хвилинною затримкою, стільки ж знадобиться, щоб дзвінок із Марса досяг Землі. Дослідники NASA також зазначають, що весь цей час екіпаж харчуватиметься сублімованою, термостабілізованою та стійкою до зберігання їжею. Втім, оскільки члени команди не будуть схильні до імітації марсіанської гравітації, їм не доведеться використовувати спеціальний туалет.

За словами Белл, цей конкретний експеримент буде зосереджений на впливі на екіпаж, а також на здоров'я та продуктивність команди в цілому. Передбачається, що час від часу екіпаж також зіштовхуватиметься з непередбачуваними ситуаціями, щоб перевірити, як команда поведеться в них. Утім, якими саме будуть ці додаткові стреси, в NASA не розкрили. Белл зазначає, що якби подібні ситуації були названі, вони зрештою не стали б "сюрпризом", а тому їх слід тримати в таємниці. У NASA також зазначають, що більша частина цього експерименту буде зосереджена на тому, як екіпаж відреагує на обмеження ресурсів.

Раніше Фокус писав про те, коли перші астронавти полетять на Марс: NASA озвучило свої амбітні плани.