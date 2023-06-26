Незрозумілі аномалії. Останки динозавра віком 121 млн років змінюють уявлення про еволюцію птахів

На безкрайніх просторах Монголії надзвичайна знахідка скам'янілостей заінтригувала і спантеличила вчених, адже раніше невідомий вид динозаврів-тероподів кидає виклик загальноприйнятому розумінню таксономії динозаврів та еволюції птахів.

У деяких регіонах світу існує велика кількість скам'янілостей динозаврів, починаючи від чудових відкриттів зі значними науковими наслідками і закінчуючи абсолютно незрозумілими виявленими останками. Нещодавно дослідницька група провела гостроцікаві розкопки в Монголії, які підпадають під останню категорію, знайшовши надзвичайну скам'янілу кінцівку, що належала динозавру тероподу, з особливими характеристиками пише IFLScience.

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Це відкриття зробили на знаменитій Голубиній горі (Pigeon Hill site), розташованій у Морин-Дава-Даурському автономному хошуні місті Хулунбуїр. Команда розкопала різні останки невеликого динозавра-теропода, зокрема повністю збережену кисть, кілька ребер і частину кінцівки.

Згідно з оцінками, вік скам'янілості становить приблизно 121 мільйон років і походить з ранньої крейди. Особливості кисті дозволяють припустити, що вона належала абсолютно новому виду. Зрештою його назвали Migmanychion laiyang. Наразі дослідники припускають, що ця скам'янілість належить до клади Coelurosauria або ж целурозаври, відомих як маніраптори, які з часом еволюціонували в предків сучасних птахів.

Команда розкопала різні останки невеликого динозавра-теропода, зокрема повністю збережену кисть, кілька ребер і частину кінцівки Фото: Wang et al, Cretaceous Research 2023 (CC BY-NC-ND 4.0)

Цікаво, що будова кисті значно відрізняється від будови всіх відомих видів тероподів, що викликає певні питання щодо місця цього нового виду в таксономії динозаврів. Варті уваги особливості, такі як загальний розмір і наявність окостенілого карпометакарпуса (п'ястково-зап'ясткова кістка, один з елементів скелета крила птахів), чітко відрізняють його від скам'янілостей птахів, раніше знайдених у тому ж географічному регіоні.

Можна провести певні паралелі між новими скам'янілостями тероподів та деякими іншими знахідками динозаврів, зокрема, овірапторозаврів і теризинозаврів. Ці групи мають структурну схожість, про що свідчать раніше знайдені скам'янілості. А це зі свого боку більше підкреслює загадкову природу нової скам'янілості.

Ще один неймовірний зв'язок виникає під час порівняння незвичайних характеристик нововиявленої скам'янілості з характеристиками Fukuivenator paradoxus (викопний вид невеликих тероподних динозаврів з клади Maniraptora, що існував у ранній крейді), окремої скам'янілості, знайденої в Японії.

Однак дослідники наголошують, що класифікація цього нового виду залишається попередньою, акцентуючи на своєму намірі продовжувати пошуки нових скам'янілостей, щоб краще зрозуміти його належне місце в таксономії динозаврів.

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