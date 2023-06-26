Розкіш міста амазонок. В античному Сінопі знайшли унікальну мозаїку еллінізму (фото)

Археологи під час розкопок натрапили на приголомшливу колекцію галькової мозаїки, що пропонує новий погляд на життя заможних людей у 4 столітті до нашої ери на території однієї з головних грецьких колоній на південному березі Чорного моря.

Під час археологічних досліджень комплексу будівель Балатлар, розташованого в центрі міста Сіноп, нещодавно з'явилися захопливі відкриття, що проливають світло на минулу епоху. Під керівництвом професорки Гюльгюн Кьороглу (Gülgün Köroğlu), викладачки Університету образотворчих мистецтв ім. Мімара Сінана, розкопки відкрили колекцію галькової мозаїки, що дозволяє поглянути на життя заможної сім'ї в елліністичний період, пише Arkeonews.

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Вважається, що ці мозаїки, які походять із 4 століття до нашої ери, прикрашали розкішну їдальню. Складні візерунки та орнаменти, викарбувані на мозаїках, є чудовим свідченням процвітання Сінопа в ту епоху, коли торгівля, релігійні традиції та людські поселення розвивалися в унісон.

Серед різноманітних мотивів, зображених на цих мозаїках, спостерігачі відзначають релігійну символіку, побутові сцени та оригінальні візерунки, що прикрашають різні ділянки.

Розкопки в Балатларі, які тривали протягом одинадцяти років, надали унікальну можливість віднайти такі скарби.

Галькова мозаїка елліністичного періоду Фото: IHA

У свій час Сіноп могло конкурувати навіть з Римом за своєю важливістю як монументальне античне місто. Протягом усієї своєї історії воно слугувало культурним перехрестям, приймаючи численні цивілізації від доісторичних часів до сьогодення.

Хоча твердження про те, що Сіноп може бути одним із найвидатніших античних міст світу, нарівні з Римом, не має наукового підтвердження, розкопки Балатлара надають все більше нових доказів цього.

На жаль, попри визначення та реєстрацію близько 150-200 курганів в околицях, наукові розкопки проводили лише в обмеженій кількості, що не дозволяє відкрити та вивчити ще багато див стародавнього міста.

Легенда розповідає, що Сіноп заснували амазонки, які влучно назвали місто на честь своєї цариці Сінова. Згідно з античними свідченнями, заснування міста приписують Автоліку, супутнику Геракла. Після спустошення кочівниками-кіммерійцями Сіноп пережив відродження наприкінці 7 століття до нашої ери, коли в його стінах оселилася колонія мілезійців.

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