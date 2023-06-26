Привиди, Ку-клукс-клан та масові страти. Що заховано по той бік найвизначнішого мосту Техасу

Відомий як Goatman's Bridge, одна лише згадка про нього викликає в уяві химерний підвісний міст, який охороняє дивна істота, наполовину людина, наполовину коза. Однак це ще далеко не всі жахи, реальні та містичні, пов'язані з ним.

Міст Олд-Алтон, також відомий як Goatman's Bridge (міст Козопаса), — це історичний залізний міст, що з’єднує техаські міста Дентон і Коппер-Каньйон. Незалежно від фантастичних роздумів, які може він викликати, реальність виявляється набагато похмурішою. Хоча розповідь про нього дрейфує в царину міських легенд, вона залишається переплетеною з моторошною історією, яку ніхто не бажає згадувати: Ку-клукс-клан та його жахливі масові вбивства, пише Grunge.

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Дивно, але Goatman's Bridge походить не від міфічного фавна чи іншої лісової істоти, а від скромного козопаса. Однак, легенда, що оточує міст Олд-Алтон, іноді включає присутність примарної фігури з козячою головою, яка переслідує людей на ньому.

Існують різні версії цієї історії, але згідно з Atlas Obscura, вона базується на місцевій легенді про фермера, який розводив чорних кіз. У 1938 році нібито ККК (Ку-клукс-клан) організував його вбивство, використовуючи мотузку, щоб задушити його, прикріпивши інший кінець до Олд-Алтон, і, зрештою, скинувши його в глибину.

А проте, коли злочинці в капюшонах повернулися, щоб забрати тіло, воно вже зникло. Згодом з'явилося безліч повідомлень, в яких детально описувалися привиди і моторошні інциденти, що відбувалися поблизу мосту.

Legends of America пропонують детальну розповідь про Goatman's Bridge, ідентифікуючи перетвореного привида як Оскара Вошберна. Місцеві жителі називали його Козопасом, визнаючи його репутацію чесного й успішного бізнесмена.

Легенда припускає, що ККК затаїв злість до Вошберна і тієї фатальної ночі викрав його з дому з наміром лінчувати. Зіштовхнувши його з мосту і виявивши, що він вже не висить у зашморгу, нападники продовжили розправу над рештою його родини.

Численні повідомлення розповідають про дивні та незрозумілі події біля мосту. Свідки діляться, що зустрічали Козопаса, який блукав довколишніми лісами і перетинав міст. Іноді він з'являється як самотній привид, а іноді його супроводжують примарні кози.

Дехто навіть стверджує, що бачив, як він тримав по голові тварини під кожною рукою, а інші описують його як примарне поєднання людини і кози. Крім того, з навколишніх лісів долинають тривожні звуки, включаючи гарчання, сміх і безпомилковий тупіт кінських копит. А ще люди повідомляли, що чули плескіт води під мостом. Згідно з Atlas Obscura, вважається, що якщо тричі постукати по мосту, то можна викликати Козопаса.

Не менш небезпечним видається під'їзд до мосту на автомобілі. Кажуть, що вимкнення фар на мосту викликає Козопаса так само як і подвійний сигнал, який нібито відкриває його полум'яні очі. Поруч із мостом знаходили покинуті автомобілі, а транспортні засоби, як повідомляється, виходять з ладу, коли вони знаходяться недалеко від нього.

Як і в багатьох захопливих історіях про привидів, у легенді про Goatman's Bridge достатньо правдоподібності з надприродними елементами, щоб надати їй достовірності. Навіть за відсутності паранормальних явищ, історія зберігає привидів.

Безперечно, незалежно від присутності привида, було б нерозумно блукати в темряві біля старого дерев'яного мосту, підвішеного над яром у глибині лісу. Відомо, що влада закрила міст для автомобільного руху в 2001 році, перенаправивши дорогу на новозбудований міст неподалік. А проте, легенда вже встигла пустити коріння.

Сьогодні допитливі шукачі привидів все ще можуть ступити на Goatman's Bridge. Крім того, місто Дентон на своєму офіційному вебсайті включило міст до переліку найвідвідуваніших пам'яток. А різні компанії пропонують інформацію про реальні експедиції полювання на привидів на цьому місці.

Хай там як, Goatman's Bridge продовжує викликати захоплення та зачаровувати своїми таємницями. Зрештою саме через це його легенда житиме ще багато років.

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