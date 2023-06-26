Походження небесних вогнів, створених людиною: як салюти з'явилися і поширилися по всьому світі

Сфера грандіозних святкувань від відкриття Олімпійських ігор до настання Нового року та святкування Дня Незалежності часто є свідком розкішних феєрверків. Ці блискучі шоу, які часто коштують непомірні суми сотні тисяч доларів, втілюють вершину технічного мистецтва.

Сучасне втілення феєрверків демонструє неабияку майстерність. Спалахи ракет розфарбовують нічне небо безліччю яскравих відтінків, ретельно синхронізованих і супроводжуваних гармонійними мелодіями. У наш час ці виставки еволюціонували до футуристичних елементів, включно з лазерними світловими шоу. Проте варто зазначити, що самі феєрверки мають глибоке коріння в анналах історії, беручи свій початок у Стародавньому Китаї за часів династії Хань близько 200 року до нашої ери, пише Grunge.

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На етапі свого зародження феєрверки виготовлялися шляхом підпалювання бамбука, який випромінював яскраве сяйво під час горіння. Початкове призначення цих ранніх проявів було подвійним: як невіддільних компонентів святкувань, так і інструментів ритуального значення. Згодом, через вісім століть, поява пороху підняла китайську піротехніку на безпрецедентну висоту, провіщаючи появу феєрверків, якими ми захоплюємося сьогодні.

Спочатку їх виготовляли шляхом підпалювання бамбукових паличок, які, завдяки повітрю, що містилося в їхніх стеблах, створювали дзвінкі та яскраві ефекти Фото: Wikimedia Commons

Звичайно, перші феєрверки, задокументовані в стародавньому Китаї, бліднуть у порівнянні з хитромудрими ракетами і пристроями, якими вправно орудують сучасні піротехніки. Спочатку їх виготовляли шляхом підпалювання бамбукових паличок, які, завдяки повітрю, що містилося в їхніх стеблах, створювали дзвінкі та яскраві ефекти. У певний момент після 600 року н. е. китайські піротехніки використали горючу силу пороху, підвищивши вибуховий потенціал цих запальних бамбукових паличок.

Появу феєрверків у Європі можна пов'язати із завезенням пороху зі Сходу, чому сприяв легендарний торговельний Шовковий шлях. Ним, можливо, подорожував сам видатний італійський дослідник Марко Поло.

У Європі феєрверки зазнали подальших трансформацій, зокрема, до їхнього складу почали додавати речовини, здатні надавати вибухам яскравого спектра кольорів. Цей помітний розвиток відбувся в Італії в 1830-х роках і завершився застосуванням яскравих піротехнічних засобів під час численних знаменних подій по всьому континенту, таких як королівські коронації та шлюбні церемонії.

Феєрверки з'явилися на американських берегах ще за часів перших європейських поселенців, а капітан Джон Сміт організував перший феєрверк на континенті ще у 1608 році в Джеймстауні, штат Вірджинія. Про перше поселення англійців на території сучасних США Фокус розповідав детально.

До моменту підписання Декларації незалежності феєрверки вже стали усталеною традицією на американській землі.

Історики приписують значний вплив батька-засновника США Джона Адамса на закріплення феєрверків як ключового аспекту святкування Дня незалежності. Після історичного голосування Конгресу за незалежність Адамс написав палкого листа до своєї дружини Ебігейль, в якому закликав відзначати цю знаменну подію пишно і постійно.

За його словами, "її слід святкувати з пишністю і парадом, з виставами, іграми, спортом, гарматами, дзвонами, багаттями та ілюмінаціями від одного кінця цього континенту до іншого від цього часу і на віки вічні".

Раніше Фокус писав, навіщо батько сучасної хімії спалив алмаз дотла.

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