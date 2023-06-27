Астероїд пролетів повз Землю зі швидкістю 3 тисячі км/год: можна побачити його політ у космосі (відео)

Навколоземний астероїд 2023 MU2 пролетів поруч із нашою планетою зі швидкістю, що перевищує у 2,5 раза швидкість звуку.

Засновник проєкту Virtual Telescope італійський астроном Джанлука Масі зміг зафіксувати політ у космосі невеликого навколоземного астероїда під назвою 2023 MU2. Він летів у космосі зі швидкістю 3,2 тисячі км/год, що приблизно в 2,5 раза вище за швидкість звуку, пише Space.

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Астероїд 2023 MU2, за оцінками вчених з NASA, має ширину від 4,1 до 9,2 метра і був виявлений зовсім недавно, а саме 16 червня. О 2:19 ночі за Києвом, у понеділок, 26 червня, цей навколоземний астероїд пролетів повз Землю на відстані 215 тисяч км. Це приблизно 60% відстані від нашої планети до Місяця. Незважаючи на таку близьку траєкторію польоту астероїд не становив загрози для Землі.

Засновник проєкту Virtual Telescope італійський астроном Джанлука Масі зміг зафіксувати політ у космосі невеликого навколоземного астероїда під назвою 2023 MU2 Фото: мини-луна

Незважаючи на величезну швидкість руху навколоземний астероїд вдалося зафіксувати на відео за допомогою роботизованого телескопа проекту Virtual Telescope, керівником якого є відомий італійський астроном Джанлука Масі.

За словами вченого, спочатку він планував провести пряму трансляцію переміщення космічного каменю в навколоземному просторі, але не дуже хороша погода в Італії завадила це зробити. І все ж о 3:47 за Києвом астроном налаштував свій телескоп для спостережень за польотом астероїда 2023 MU2 і в результаті тепер можна побачити його переміщення з величезною швидкістю в космосі.

Насправді відеоролик був створений на основі кількох знімків телескопа, які були об'єднані разом, щоб показати рух космічного каменю. Сам астероїд має вигляд маленької яскравої точки на тлі яскравих смуг. Цими смугами є зірки і завдяки цьому можна уявити вражаючу швидкість польоту астероїда.

Коли проводили зйомку, астероїд уже відлітав у далечінь від Землі і перебував на відстані 217 тисяч км від нашої планети.

Як уже писав Фокус, величезний астероїд розміром з 10 автобусів летить до Землі зі швидкістю 41,5 тисяч км/год. Космічний камінь вважається потенційно небезпечним і летить до нашої планети зі швидкістю, яка в 34 рази більша за швидкість звуку.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили в туманності Оріона будівельний блок необхідний для зародження життя. Вчені дуже задоволені результатом нового дослідження, адже кращий космічний телескоп вперше виявив таку особливу молекулу.