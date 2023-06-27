Багато вогню. SpaceX провела тест космічного корабля Starship перед польотом у космос (відео)

Ілон Маск сподівається, що другий випробувальний політ його мегаракети відбудеться приблизно через півтора місяця.

SpaceX (і найімовірніше власник компанії Ілон Маск) активно готується до другого випробувального польоту найпотужнішої ракети у світі під назвою Starship. У вівторок, 27 червня, фахівці компанії провели перший запуск двигунів нового прототипу верхнього ступеня ракети — космічного корабля під назвою Ship 25, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Новий прототип космічного корабля Starship (попередній вибухнув разом із другим ступенем ракети Starship під час першого невдалого запуску в космос) інженери SpaceX активно готують до другого випробувального польоту в космос.

SpaceX провела тест космічного корабля Starship перед польотом у космос Фото: Скриншот

О 3:27 за Києвом, у вівторок, 27 червня, на базі компанії SpaceX на півдні штату Техас відбувся пробний запуск 6 двигунів Raptor прототипу космічного корабля Starship під назвою Ship 25. Це статичний запуск двигунів, і він передбачає, що космічний корабель перебуватиме в закріпленому стані і нікуди не полетить. Подібний запуск двигунів відбувається лише на дуже короткий час для перевірки їхньої працездатності.

За словами Ілона Маска, повторний політ повністю зібраної ракетної системи Starship, що складається з двох ступенів — космічного корабля і ракети-носія, має відбутися за півтора місяця або десь у цих часових межах. Кілька тижнів тому Маск, як уже писав Фокус, також говорив про те, що до нового польоту залишилося почекати приблизно 1,5-2 місяці.

Під час другого випробувального польоту (фанати SpaceX дуже сподіваються, що він буде успішним) космічний корабель Ship 25 виведе на навколоземну орбіту новий прототип ракети-носія Super Heavy під назвою Booster 9. Після нетривалого польоту над Землею, і сама ракета, і космічний корабель мають повернутися.

У принципі таке саме завдання стояло перед повністю зібраною ракетою Starship ще 20 квітня цього року, але, злетівши на висоту 39 км, два ступені не змогли розділитися, й інженери SpaceX ухвалили рішення підірвати ракету, як уже писав Фокус.

Нагадуємо, що найпотужніша з наявних ракет, Starship, у зібраному вигляді (тобто складається з двох ступенів) височіє на 120 метрів. 33 двигуни Raptor її нижнього ступеня можуть створити вдвічі більше тяги, ніж двигуни такої мегаракети від NASA, як Space Launch System. Завдяки тому, що обидва ступені ракети Starship можна використовувати багато разів, Ілон Маск вважає, що вона зробить революцію в дослідженні космосу.

До речі, одну з модифікацій космічного корабля Starship використовуватимуть під час нової висадки астронавтів на Місяць. Хоча у NASA переживають, що через технічні труднощі SpaceX не зможе вчасно створити робочий посадковий модуль і пілотована місія на наш супутник може не відбутися вчасно, тобто наприкінці 2025 року, як уже писав Фокус.