Оприлюднено грандіозне відкриття, "підслухане" в глибині Всесвіту: що почули вчені

Уперше в історії вивчення космосу вчені виявили низькочастотні гравітаційні хвилі за допомогою масиву пульсарів.

Майже 10 років учені намагалися виявити фон гравітаційних хвиль — слабке, але постійне відлуння, яке ще називають фоновим шумом Усесвіту. Вважається, що ці низькочастотні гравітаційні хвилі з'явилися незабаром після Великого вибуху внаслідок різних подій, зокрема й злиття чорних дір по всьому космосу. Сигнали цих гравітаційних хвиль, які складають фоновий шум Усесвіту, було дуже важко виявити, хоча їхнє існування передбачали теорії. Тепер же стало відомо, що вони існують, і їх вдалося виявити вперше в історії, пише Space.

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Про це відкриття, як уже писав Фокус, учені офіційно оголосять увечері в четвер, 29 червня, але вже відома майже повна інформація про багаторічні дослідження космосу. Фон гравітаційних хвиль, який пронизує весь Усесвіт, виявили вперше в історії.

Учені оголосять про результати вивчення гравітаційних хвиль у прямому ефірі

Поки що вчені ще точно не знають, що стало причиною появи фонового шуму Всесвіту, але в них є переконливі докази його існування, які узгоджуються з теоретичними прогнозами. За словами вчених, сигнал низькочастотних гравітаційних хвиль може виходити від багатьох чорних дір, що зливаються та мають масу в мільярди мас Сонця. Коли орбіти цих чорних дір, які обертаються навколо одна одної, зближуються, то відбувається виділення величезної кількості енергії у вигляді гравітаційних хвиль, і вони розносяться по всьому Всесвіту. Саме ці хвилі й виявили вчені.

Щоб знайти фоновий шум Усесвіту, вчені вивчили мілісекундні пульсари. Це різновид нейтронних зірок (по суті це залишки померлих величезних звичайних зірок), які обертаються дуже швидко навколо своєї осі. Вони можуть здійснювати до 700 обертів за секунду, і водночас через певні проміжки часу пульсари випускають радіовипромінювання.

Щоб знайти фоновий шум Усесвіту, вчені вивчили мілісекундні пульсари Фото: space.com

За допомогою пульсарів, за словами астрономів, можна виявити гравітаційні хвилі надмасивних чорних дір, які в мільйони або навіть мільярди разів більші за наше Сонце за масою. Для того, щоб виявити фон гравітаційних хвиль, учені використовували масив із 70 мілісекундних пульсарів у Чумацькому Шляху. Під час спостережень виявили унікальну закономірність у часі випуску радіовипромінювання пульсарів, на яку впливає якраз фон гравітаційних хвиль. І поки що багато що вказує на те, що цей фоновий шум Усесвіту створюють подвійні чорні діри.

Як уже писав Фокус, також у четвер, 29 червня, вчені з нейтринної обсерваторії IceCube мають повідомити про дуже важливе відкриття, яке стосується такої невловимої частинки як нейтрино.

Учені оголосять про результати вивчення нейтрино в прямому ефірі

Що стосується чорних дір, то, як показує нове дослідження, цих об'єктів, які мали величезну масу, було набагато більше в ранній історії космосу, ніж вважалося раніше, як уже писав Фокус.