Кульки на дні океану. Учений із Гарварду вважає, що знайшов уламки корабля інопланетян (фото)

Аві Леб виявив на дні Тихого океану 50 круглих маленьких залізних сфер, які можуть бути уламками інопланетного космічного дослідницького зонда.

Аві Леб з Гарвардського університету стверджує, що він виявив уламки космічного апарату інопланетян на глибині приблизно 1,7 км на дні Тихого океану недалеко від острова Манус біля берегів Папуа-Нової Гвінеї. Цей той самий учений, який наполягає на тому, що такий міжзоряний об'єкт, як Оумуамуа насправді є космічним кораблем представників позаземної розумної цивілізації, пише Daily Mail.

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Ще у 2014 році на Землю впав, як припустили вчені, метеорит, який прибув з іншої зоряної системи. Згідно з попередніми оцінками він був набагато міцнішим і мав набагато більшу швидкість руху, ніж усі відомі метеорити, що впали на Землю. Цей міжзоряний метеорит спочатку отримав назву CNEOS1 2014-01-08, а потім його перейменували на IM1.

Аві Леб, який наполягає на тому, що ми не самотні у Всесвіті і вірить у те, що такий міжзоряний об'єкт, як Оумуамуа насправді є космічним кораблем представників позаземної розумної цивілізації, припустив, що IM1 може бути космічним апаратом інопланетян.

Аві Леб, який наполягає на тому, що ми не самотні у Всесвіті і вірить у те, що такий міжзоряний об'єкт, як Оумуамуа насправді є космічним кораблем представників позаземної розумної цивілізації, припустив, що IM1 може бути космічним апаратом інопланетян Фото: ESO

Він зібрав необхідні кошти для організації експедиції до місця передбачуваного падіння міжзоряного об'єкта в Тихому океані недалеко від берегів Папуа-Нової Гвінеї. Аві Леб заявив про те, що цей об'єкт під час входження в атмосферу Землі розпався на дрібні шматочки із заліза і їх можна виявити, щоб знайти докази їхнього штучного походження.

Аві Леб зібрав необхідні кошти для організації експедиції до місця ймовірного падіння міжзоряного об'єкта в Тихому океані неподалік від берегів Папуа-Нової Гвінеї Фото: Daily Mail

Приблизно 20 учасників експедиції вирушили до ймовірного місця падіння міжзоряного об'єкта 14 червня 2023 року. Протягом двох тижнів учені за допомогою дуже сильного магніту шукали на дні уламки ймовірного інопланетного космічного апарату. У результаті було виявлено 50 майже ідеально круглих маленьких залізних сфер, які знаходилися якраз на місці падіння IM1.

У результаті було виявлено 50 майже ідеально круглих маленьких залізних сфер, які знаходилися якраз на місці падіння IM1 Фото: Daily Mail

За словами Леба, ці уламки з огляду на їхню неймовірну міцність, найімовірніше, з'явилися в іншій зоряній системі і, можливо, є фрагментами штучно створеного об'єкта. Тобто його могла створити високорозвинена позаземна розумна цивілізація. Леб вважає, що ці маленькі сфери можуть стати першим доказом того, що інопланетний космічний апарат здійснив аварійну посадку на Землі.

За словами Леба, ці уламки з огляду на їхню неймовірну міцність, найімовірніше, з'явилися в іншій зоряній системі і, можливо, є фрагментами штучно створеного об'єкта Фото: Daily Mail

Попередній аналіз складу маленьких сфер показав, що в основному вони складаються із заліза, і таким чином Леб зміг довести його критикам, що вони були неправі, коли не вірили в таку версію. Тепер же вчені доставлять знайдені уламки в лабораторію для проведення всебічного ретельнішого аналізу.

Аві Леб виявив не тільки круглі сфери, а й уламки міжзоряного об'єкта іншої форми Фото: Daily Mail

За словами Леба, навіть, якщо ці сфери не є частиною штучно створеного об'єкта, а мають природне походження, все ж уперше вчені проведуть аналіз складу міжзоряного об'єкта. І це в будь-якому разі історична подія.

Учені спробують дізнатися, звідки саме міг прилетіти IM1, і якщо буде доведено його штучне походження, то можна буде дізнатися, звідки його запустили в космос інопланетяни, каже Леб.

Варто сказати, що у Леба дуже багато критиків у науковому співтоваристві, які вважають його ідеї про інопланетян неправдоподібними. Можливо, аналіз IM1 вперше доведе існування інопланетного розуму. Залишилося тільки почекати результатів дослідження.

Про підготовку до цієї експедиції та аргументи, які наводив Леб на користь штучного походження міжзоряного об'єкта, Фокус уже писав.

Також нагадуємо, що Леб припускає, що інопланетяни вступлять у перший контакт не з людьми, а зі штучним інтелектом і для цього є свої причини, як уже писав Фокус.