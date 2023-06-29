Косатки, що знищують човни в океані, не єдині, хто вчить один одного: дельфіни теж у справі

Дослідники вважають, що кити-вбивці не єдині, хто навчився реагувати на присутність людей у відкритому морі, і це може стати проблемою.

Новина про те, що група косаток тероризує човни біля іберійського узбережжя Європи, полонила весь світ дивною злагодженою роботою цих істот. Цікаво, що вперше напади були зафіксовані ще 2 роки тому, але відтоді кити-вбивці значно поліпшили свою тактику, пише Science Alert.

Однак тепер дослідники вважають, що кити-вбивці не єдині, хто навчився реагувати на присутність людей у відкритому океані. Дослідники з Університету Квінсленда в Австралії вважають, що дельфіни також змінили свою тактику поведінки, взявши до уваги наявність в океані човнів.

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Учені дійшли висновку, що в затоці Мортон, недалеко від Брісена, дельфіни-афаліни (Tursiops) навчають один одного, як "випрошувати" у людей на човнах рибу. Ще у 2017-20 роках учені помітили, що дельфіни тут наближаються до рибальських човнів або вітрильних прогулянкових яхт і харчуються недоїдками, підкинутими їм людьми.

За словами дослідника Леоні Хейсера, цю незвичайну поведінку він помітив, коли працював над дисертацією про дельфінів. У соціальній мережі афалінів він виявив групу, яка постійно патрулювала пришвартовані човни, чекаючи, коли рибалки-любителі кинуть їм викинуту наживку або улов. У цій бухті риболовля є надзвичайно популярним варіантом відпочинку і, схоже, дельфіни навчилися цим користуватися.

Зазначимо, що нині закон забороняє годувати афалінів у затоці Моретон. Утім, дослідники зазначають, що цього закону досить складно дотримуватися, коли рибальські човни перебувають на воді, далеко від берега.

Наприклад, у сусідній затоці, неподалік від Брісбена, влада нещодавно оштрафувала людину на кілька сотень доларів за те, що вона згодувала дельфінам свої недоїдки. До слова, місцева влада попереджає, що штраф за таку поведінку може сягати понад 11 000 доларів США.

Це могло б здатися надмірним покаранням, проте дослідники попереджають, що годування афалінів може завдати серйозної шкоди окремим особинам, а, можливо, і цілим зграям. Річ у тім, що підкидання дельфінам риби наражає їх на високий ризик зміни поведінки й зіткнення з човнами. За словами Гейсер, така поведінка людей може призвести до великої кількості травм серед дельфінів, через зіткнення з суднами, заплутування в сітках та удари гребного гвинта.

Дослідники стурбовані, що жебрацтво активно поширюється серед місцевих груп афалінів. Дельфіни, як і косатки, мають складну культуру, яка здатна розвиватися й адаптуватися з плином часу за допомогою соціального навчання. Простими словами, якщо один дельфін побачить, як представник його виду жебракує, він цілком здатний імітувати його поведінку.

Гейсер зазначає, що далеко не всі адаптації, на жаль, можна вважати позитивними, і жебрацтво є яскравим тому прикладом. Річ у тім, що ця стратегія може надати афалінам короткострокову вигоду, однак також таїть у собі довгострокові ризики. Фактично дельфіни ризикують стати залежними від пожертвуваної їм риби, яка для них є еквівалентом фастфуду — швидка та легка їжа, проте вкрай шкідлива для здоров'я. Усе це зрештою може призвести до харчового отруєння та дисбалансу харчування загалом.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали чотири дивовижно лячні факти про косаток: вчать мови і поважають бабусю.