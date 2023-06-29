На порозі інсулінової катастрофи. Хвиля діабету захлесне людство до 2050 року, говорить дослідження

Від мільйонів до мільярдів: нове дослідження розкриває похмурі перспективи розвитку діабету по всьому світу до 2050 року, якщо системи охорони здоров'я вчасно не почнуть діяти на випередження.

Діабет, широко поширене захворювання, від якого страждають люди в усьому світі, скоро стане ще більш серйозною проблемою. За прогнозами дослідників із Глобального дослідження тягаря хвороб, у найближчі 30 років кількість людей, які живуть із діабетом у всьому світі, може більш ніж подвоїтися, пише Medpage Today.

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У 2021 році у світі налічувалося близько 529 мільйонів осіб із діабетом. Очікується, що до 2050 року це число зросте до більш ніж 1,31 мільярда осіб. Це означає, що замість приблизно 6% людей, які страждають на діабет, до 2050 року діабет може з'явитися майже у 10% людей у всьому світі. Незначне у відсотках число може перетворитися на жахливі цифри, враховуючи кількість людей, що населяють планету.

Ці статистичні дані були отримані в результаті величезної роботи дослідників, які зібрали дані з 204 країн і територій. Діабет впливає на здоров'я людей і якість їхнього життя. Цей факт відображає термін "роки життя з поправкою на інвалідність" (РЖПІ), який враховує роки життя, втрачені через передчасну смерть, і роки, прожиті з інвалідністю через хворобу.

Особливу стурбованість викликає діабет 2 типу, який часто пов'язують з ожирінням і вибором нездорового способу життя. На нього припадає 96% усіх випадків діабету у 2021 році та 95,4% РЖПІ, пов'язаних із діабетом.

Ці прогнози говорять нам про дві важливі речі: по-перше, необхідно знайти способи уповільнити зростання факторів ризику діабету. По-друге, нам необхідно поліпшити доступ до якісного лікування діабету, щоб впоратися з ускладненнями, пов'язаними з цим захворюванням у тих, хто вже від нього страждає.

Зростаючий рівень ожиріння, на який припадає половина РЖПІ від діабету 2 типу, є одним зі значних чинників, що сприяють зростанню захворюваності на діабет. З 1990 по 2021 рік внесок високого індексу маси тіла — показника ваги по відношенню до зросту, в РЖПІ від діабету 2 типу в усьому світі збільшився приблизно на чверть (24,3%).

Що ж є причиною такого зростання ІМТ і, отже, діабету? Дослідники вважають, що відповідь криється у зміні нашого способу життя. Причинами називають поганий доступ до здорової їжі та перехід до переробленого, нездорового харчування, особливо серед населення з низьким рівнем доходу. Соціальні чинники також сприяють зростанню захворюваності на діабет, незважаючи на стратегії, спрямовані на зменшення впливу цього захворювання.

Ситуація, однак, не скрізь однакова. Наприклад, у 2021 році найбільш схильними до діабету регіонами були Північна Африка та Близький Схід. Очікується, що до 2050 року понад 10% людей у Латинській Америці, Карибському басейні, Північній Африці та на Близькому Сході страждатимуть на діабет.

Тягар діабету розподіляється нерівномірно. Наприклад, спільноти меншин часто стикаються з гіршими результатами лікування діабету через нерівність у таких галузях, як економічний розвиток, соціокультурні норми, суспільна поінформованість і політика, доступ до високоякісного догляду та інновації в управлінні діабетом.

Важливо зазначити, що ці прогнози не включають потенційний вплив пандемії COVID-19, оскільки дослідження проводилося до її початку. Дослідження також мало інші обмеження, наприклад, у ньому не враховували гестаційного діабету та були відсутні деякі дані.

Незважаючи на ці недоліки, дослідження ясно дає зрозуміти, що глобальний сплеск діабету є невідкладною проблемою. Від того, як медична спільнота боротиметься з діабетом у найближчі два десятиліття, багато в чому залежить здоров'я населення і тривалість життя протягом більшої частини цього століття.

Завдання стоїть серйозне, але розуміння масштабів і характеру проблеми є першим кроком на шляху до боротьби з цією глобальною проблемою охорони здоров'я. Хоча цифри справді тривожні, це дослідження слугує нагадуванням про важливість підтримання здорового способу життя, поліпшення доступу до медичної допомоги та усунення соціальних чинників, що сприяють зростанню діабету.

Раніше Фокус писав про прогнози, за якими до 2050 року на світ чекає онкологічне цунамі. І це, як попереджають експерти, може піддати випробуванням на стійкість системи охорони здоров'я різних країн.

Також Фокус писав про вплив діабету на швидке руйнування мозку. Згідно з дослідженням, у пацієнтів з діабетом першого типу відбувалося раннє старіння мозку, і воно не було пов'язане з хворобою Альцгеймера.