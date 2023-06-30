Найчутливіший ніс на світі. Учені вважають, що коти мають "надшвидкий" нюх

Нове дослідження показує, що носи котячих можна порівняти з високотехнологічним обладнанням у лабораторіях.

Не секрет, що коти мають надчутливий нюх, проте нове дослідження припускає, що нюх котячих набагато складніший і розвиненіший, ніж ми могли б припустити раніше. По суті, їхні носи можна порівняти з високотехнологічним обладнанням, яке люди використовують у лабораторіях для хімічного аналізу, пише Daily Mail.

Вчені з Університету штату Огайо створили тривимірну комп'ютерну модель котячого носа і змогли змоделювати, як вдихуване ними повітря, що містить звичайні запахи котячої їжі, проходить через спіральні структури. Дослідники виявили, що за прекрасним нюхом котячих стоїть складна сукупність щільно закручених кісткових структур дихальних шляхів. Фактично вони працюють аналогічно газовим хроматографам з паралельними витками, які часто використовуються в лабораторіях для хімічного аналізу складу речовин.

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Моделювання показує, що повітря, яке вдихають коти, розділяється на два потоки. Перший потік очищається і зволожується перед подачею в легені тварини, тоді як інший — швидко й ефективно доставляє в систему, що відповідає за нюх. Ця система також відома як нюхова область.

Учені з Університету штату Огайо створили тривимірну комп'ютерну модель котячого носа Фото: Ohio State University

Автори дослідження зазначають, що це дає змогу кішкам дуже швидко відчувати запахи, а не чекати, поки повітря відфільтрується через дихальну зону, яка використовується для дихання. Учені також виявили, що повітря з другого потоку прямує трубою для "нюху", а потім рециркулює в каналах, коли потрапляє в них.

За словами старшого автора дослідження Кайа Чжао, простими словами, це схоже на те, як ми нюхаємо — повітря вистрілює в цей канал, а потім обробляється протягом набагато тривалішого часу.

Зазначимо, що для ссавців нюх відіграє важливу роль — він потрібен для пошуку здобичі, визначення небезпеки, пошуку джерел їжі та відстеження навколишнього середовища. Автори дослідження зазначають, що їхнє нове моделювання за допомогою віртуального котячого носа показало, що він працює аналогічно газовому хроматографу з паралельними змійовиками. Ефективність цього методу підвищується завдяки використанню декількох трубок, що відгалужуються від одного високошвидкісного газового хроматографа.

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