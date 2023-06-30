Таємниці егейського неоліту: що відомо про "Товсту леді Саліагоса"

Археологічна знахідка, відома як "Товста леді Саліагоса", є стародавньою мармуровою скульптурою, що датується егейським періодом неоліту. Цей чудовий артефакт знайшли на маленькому острівці Саліагос, розташованому між грецькими островами Парос і Антипарос.

За оцінками, "Товста леді" датується приблизно 5000-4000 роками до н. е. і є найдавнішим відомим прикладом кікладської скульптури. Однак слід зазначити, що скульптура — неповна, їй бракує голови та лівого плеча, пише GreekReporter.

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У 1960-х роках скульптуру виявили під час розкопок, що проводилися на Саліагосі. Нині вона зберігається в Археологічному музеї Паросу, де залишається на виставці.

Розташований всього за 500 м на північ від Антипаросу, острівець Саліагос має величезне історичне значення і природну пишність. Довжиною 100 метрів з півночі на південь і шириною 50 метрів зі сходу на захід, цей острівець колись існував як півострів у період неоліту, коли рівень моря був приблизно на шість метрів нижчим, ніж сьогодні. Саліагос слугував сполучним перешийком між Антипаросом та його більшим сусіднім островом Парос.

Відомий серед любителів історії по всьому світу завдяки своїм археологічним знахідкам, Саліагос містив найдавніше поселення, відоме на Кікладських островах, якому приблизно 5300 років.

Поселення, спочатку відкрите Ніколаосом Зафейропулосом у 1961 році, а згодом розкопане британськими археологами Джоном Евансом і Коліном Ренфрю у 1964 році, охоплювало весь острів. Його походження можна простежити щонайменше до кінця 5-го тисячоліття до нашої ери.

Цей чудовий артефакт знайшли на маленькому острівці Саліагос, розташованому між грецькими островами Парос і Антипарос Фото: Google Maps

Мешканці тут виготовляли знаряддя праці та наконечники стріл з обсидіану. Цікаво, що ступінь обробки цього матеріалу перевищував місцеві потреби, що свідчить про те, що Саліагос слугував важливим центром торгівлі та виробництва обсидіану з острова Мілос.

Жителі Саліагоса також займалися рибальством, тваринництвом, вирощуванням зернових, гончарством і плетінням кошиків. На острівці знайшли різні артефакти, такі як ложки для мідій, кістяні знаряддя праці, вази та статуетки.

Більшість ваз, виявлених на Саліагосі, нагадували чаші для фруктів і виготовлені з темної глини з білим лінійним орнаментом. Ці відкриті посудини мали прямі, вигнуті або кутові обриси і були або пласкими, або підтримувалися високими підставками.

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