Життя ніколи не стане як раніше. Ожиріння необоротно змінює роботу мозку, з'ясували вчені

Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, спричиняючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Під час недавнього дослідження вчені виявили, що ожиріння може призвести до тривалих змін у тому, як наш мозок реагує на поживні речовини, які ми споживаємо. Ці зміни можуть призвести до того, що мозок насилу визначає ситість і задоволення після їжі, особливо якщо їжа багата на жири і цукри. Ці зміни можуть бути не тимчасовими, що перетворює схуднення на складний цикл втрати і набору ваги, пише ScienceAlert.

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Міжнародна група дослідників з Нідерландів і США порівняла реакцію мозку дорослих людей з медичним ожирінням і худих дорослих після введення в шлунок харчового жиру або цукру. Результати дослідження показали, що ожиріння змінює типову реакцію мозку.

У здорових людей споживання їжі зазвичай викликає викид дофаміну, нейромедіатора, який змушує нас відчувати задоволення і винагороду, допомагаючи нам зрозуміти, коли ми вже достатньо поїли. Однак у дорослих людей, які страждають на ожиріння, цей викид дофаміну був помітно меншим. Цей висновок дозволяє припустити, що ожиріння може впливати на здатність нашого мозку відчувати, коли ми ситі, що може призвести до переїдання.

Дослідження також показало, що навіть після значної втрати ваги мозок учасників все ще був менш здатний розпізнавати їжу в шлунку, що говорить про те, що ці зміни можуть бути постійними.

Це дослідження підкреслює, що контроль ваги — це не тільки питання сили волі. Ожиріння може докорінно змінити реакцію нашого мозку на їжу, що робить підтримання здорової ваги ще складнішим завданням.

"Дослідження показує, що існує реальна різниця в мозку, коли йдеться про сприйняття поживних речовин", — пояснює лікарка-ендокринолог Мірей Серлі з Єльського університету.

Дослідники використовували складну технологію сканування мозку, щоб вивчити реакцію мозку на окремі вливання жирів і глюкози (цукру). Їхня увага була зосереджена на ділянці мозку під назвою стріатум, що бере участь у регулюванні нашого бажання поїсти і відіграє важливу роль у формуванні наших емоцій і звичок.

Дослідження показало, що в худих людей активність мозку знижувалася після вживання жирів і цукрів, що означало, що організм почувався ситим і не відчував потреби в додатковій їжі. На відміну від них, у людей, які страждають на ожиріння, активність мозку залишалася високою навіть після споживання тих самих поживних речовин.

Коли учасники з ожирінням пройшли програму зниження ваги і домоглися значної її втрати, дослідники очікували, що реакція їхнього мозку покращиться. Однак вони з подивом виявили, що ослаблені реакції не відновилися.

Це означає, що ці зміни в мозку можуть бути глибшими і незворотними, ніж вважалося раніше, і можуть бути важливим фактором у боротьбі із зайвою вагою. Однак поки що незрозуміло, на якому етапі набору ваги відбуваються ці зміни, і для перевірки цих результатів необхідні більш масштабні дослідження.

Це нове дослідження показує, що контроль ваги — це не тільки сила волі, а й складні біологічні чинники, і що ожиріння може спричиняти зміни в мозку, які ускладнюють зниження й утримання ваги в майбутньому. Воно підкреслює необхідність уникати стигматизації ожиріння і відкриває нові потенційні шляхи для майбутніх методів лікування. Це не ключ до ефективної боротьби з набором ваги, але це значна частина головоломки в розумінні ожиріння, яка потенційно може допомогти багатьом людям на їхньому шляху до більш здорового життя.

Раніше Фокус писав про те, скільки років життя втратило людство від ожиріння. Автори дослідження пропонують запровадити профілактичні та терапевтичні стратегії на загальних рівнях, щоб знизити навантаження на глобальну охорону здоров'я, адже показники продовжують зростати.

Також Фокус писав про небезпечний побічний ефект препарату для скидання ваги. Люди по всьому світу вдаються до ліків від діабету другого типу для зниження ваги, але натикаються на несподіваний підводний камінь — життя без радості від їжі.