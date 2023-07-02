Міст між мертвими та живими. Археологи знайшли древні підземелля в Мексиці

Знахідки археологічної команди проєкту "Lyobaa" підтвердили існування масштабного підземного комплексу сапотеків під археологічною пам'яткою Мітла. У класичний період вона була великим релігійним центром.

Розташована в долині річки Оахака в сучасному штаті Оахака на півдні Мексики, Мітла є пам’ятником цивілізації сапотеків та їхньої культурної спадщини. Сапотеки надавали цьому місцю великого значення, вважаючи поселення каналом, що з'єднувало світ живих і світ померлих, особливо для поховання сапотецької еліти. Його назва перекладається як "місце мертвих" або "підземний світ", пише Arkeonews.

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Довгий час існувало стійке переконання, що стародавня спільнота сапотеків побудувала складний і неймовірно великий лабіринт під монументальними кам'яними спорудами, розкиданими по археологічній ділянці Мітла. Ця підземна мережа мала зрештою привести до Льобаа, входу до підземного світу сапотеків, або Землі Мертвих.

У межах нещодавнього проєкту "Lyobaa" за підтримки Національного інституту антропології та історії (INAH) дослідники розпочали комплексне дослідження Мітли у 2022 році.

Ця робота не лише відкрила захопливі подробиці про різноманітні підземні структури, але й надала незамінні знання про духовне святилище, яке створив і використовував народ сапотеків. Вони населяли південну Мексику в доколумбову епоху.

Щоб підтвердити наявність досі не виявлених підземних приміщень і ходів під Мітлою, дослідники застосували геофізичні методи розвідки: серед використаних технологій були георадар (GPR), томографія електричного опору (ERT) та сейсмічна шумова томографія.

Кожен метод використовує електромагнітні випромінювання для проникнення крізь земну поверхню і створення візуальних зображень прихованого царства на протилежному боці.

Об'єднавши результати процедур сканування, дослідники побудували комплексні тривимірні моделі підземного царства, розташованого безпосередньо під поверхнею Мітли.

Найважливіше те, що геофізичні дослідження беззаперечно підтверджують існування численних підземних камер і звивистих тунелів під сукупністю споруд, які називають Церковною групою. Зокрема, Мітла охоплює п'ять окремих груп наземних споруд, одна з яких — католицький костел, збудований наприкінці 16-го століття.

Розкриття підземного світу

Дослідження також заглибилися в області під Палацом колон, що належить до групи колонних споруд. Сканування дозволило отримати зображення, які проливають світло на початкові етапи його будівництва.

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