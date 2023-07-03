Схрестили свиню з бобами. Вчені розробили соєві боби, що імітують свинину за смаком і насиченням

Змінивши ДНК соєвих бобів для виробництва свинячого білка, компанія виробила продукт, багатий, фактично справжнім, свинячим білком, який стирає межі між рослиною і м'ясом.

Британська компанія презентувала незвичайну та економічно ефективну альтернативу вирощеному в лабораторії м'ясу — соєві боби. Їм вдалося модифікувати звичайні соєві рослини для виробництва бобів, багатих на свинячий білок, що є нестандартним підходом у харчовій промисловості та надає альтернативу свинині, пише ScienceAlert.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Технологія, що стоїть за появою бобів-мутантів, звана "технологією молекулярного землеробства", полягає в додаванні генів свиней у ДНК звичайних соєвих бобів. Для більш наочного прикладу, уявіть собі це так: наша ДНК — це як книга рецептів для створення нас, людей. Додаючи гени свиней у соєві боби, компанія, по суті, вносить нові "рецепти" в ДНК сої, які наказують рослині виробляти свинячі білки. Вони зробили це настільки добре, що приблизно четверта частина білка в цих спеціальних соєвих бобах, кумедно названих "Свиняча соя", насправді, без перебільшення, є свинячим білком.

Ідея вибору кожного білка полягає в тому, щоб поліпшити сенсорні якості бобів — смак, текстуру та поживну цінність.

Цей метод досить ефективний і універсальний, тому фермери можуть вирощувати і збирати ці генетично модифіковані рослини так само, як і звичайні соєві боби. Зібрані боби після переробки дають свинячий білок, який можна використовувати для створення замінників м'яса та інших продуктів. Схоже, що фраза "виростити свиню" набуває нового сенсу.

За деякими даними, компанія-розробник також працює над створенням рослин гороху, які можуть виробляти білки яловичини.

Якщо ці "боби Франкенштейна" стануть комерційно успішними, ми зможемо різко знизити нашу залежність від тваринництва, тим самим полегшивши деякі пов'язані з цим етичні, економічні та екологічні проблеми.

Аміт Дхінгра, директор з науки компанії-розробника, високо оцінив інноваційний метод з експресії цінних білків в економічно важливих культурах, таких як соя, заявивши: "Це досягнення відкриває прецедент для всієї наукової спільноти, яка прагне досягти високого рівня експресії білків у насінні за допомогою молекулярного землеробства".

Попри дивовижну розробку, компанія поки що не повідомила терміни, коли ці боби з білковою начинкою можуть з'явитися на прилавках продуктових магазинів. Але майбутнє, безумовно, виглядає інтригуюче для рослинних м'ясних альтернатив.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виростили в лабораторії свинячий стейк. Дослідники запевняють, що їхнє філе не поступається звичайному за зовнішнім виглядом, запахом і навіть смаковими відчуттями.

Також Фокус писав про створення штучного жиру, що допомагає покращувати смак замінників м'яса. Вчені заявили, що це важливий крок на шляху до виробництва штучно-вирощеного м'яса, яке не відрізняється від натурального, для споживчого ринку.