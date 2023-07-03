Психоделіки проти депресії та ПТСР: в Австралії схвалили використання наркотиків у лікувальних цілях

Австралія зробила історичний крок у лікуванні психічних захворювань, дозволивши використання МДМА і псилоцибіну в медичних установах, хоча довгострокові наслідки цього будуть відомі не скоро.

Австралія схвалила медичне використання двох психоделічних речовин: екстазі (МДМА) і псилоцибіну — активного інгредієнта "чарівних грибів". Тепер вони можуть призначатися уповноваженими психіатрами для лікування посттравматичного стресового розладу і деяких форм депресії. Це рішення було викликане клінічними випробуваннями, які продемонстрували їхню відносну безпеку під час використання в контрольованих медичних умовах, пише Science Alert.

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Майк Маскер, дослідник з Університету Південної Австралії, пояснює, що МДМА може бути ефективним у лікуванні посттравматичного стресу завдяки своїй здатності викликати відчуття зв'язаності, що, зі свого боку, допомагає пацієнтам налагодити контакт із терапевтом і висловити складні особисті переживання. Тим часом псилоцибін викликає унікальний "психо-духовний", як його назвали вчені, ефект, який може змінити погляд пацієнта на своє життя і допомогти в лікуванні депресії.

Однак ці методи лікування не є негайним розв'язанням проблеми і, найімовірніше, не набудуть широкого поширення до 2024 року. Лікування МДМА, наприклад, включає в себе близько трьох сеансів протягом п'яти-восьми тижнів, кожен з яких триває близько восьми годин.

Хоча це рішення вивело Австралію на передові позиції в галузі досліджень психоделіків у медицині, деякі експерти ставляться до нього насторожено. Когнітивна нейропсихологиня Сьюзан Росселл попередила, що країна, можливо, рухається в цій сфері занадто швидко. При швидкому затвердженні цих методів лікування відсутні всебічні випробування, які зазвичай очікуються від інших медичних втручань. Представник Департаменту охорони здоров'я визнав, що докази використання цих речовин для лікування психічних захворювань ще тільки з'являються, але їхня потенційна користь для деяких пацієнтів може переважити ризики.

Маскер також підкреслює, що ці методи лікування не є надійним засобом і пов'язані зі своїми ризиками, такими як невдалі поїздки або повторна травматизація. Тому пацієнтам рекомендується підходити до цих нових методів лікування з обережністю і усвідомленням можливих побічних ефектів.

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