Монстр із найтемніших кошмарів. Вчені знайшли доісторичне створіння із зубами-бензопилою

270 мільйонів років тому, перед тим, як зануритися в океан, варто було б проявити обережність. Серед мешканців доісторичного підводного царства жоден не був настільки грізним, як гелікопріон — істота, що могла похвалитися набором зубів, здатних вселити жах у серце будь-якого глядача.

Сага про цю істоту почалася в 1899 році, коли її останки виявили під час розкопок в Уральських горах. Ця знахідка ознаменувала зародження загадкової таємниці, яка захопила палеонтологів усього світу. Об'єктом інтриги стала своєрідна скам'янілість — зуби у формі спіралі, що нагадували леза бензопили, пише Ancient Origins.

Виклик, який десятиліттями спантеличував експертів, полягав не лише у встановленні істоти, якій належала ця скам'янілість, але й у визначенні її точного анатомічного розташування.

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Унікальна скам'янілість отримала назву "гелікопріон". Ця назва влучно вказувала на спіралеподібний характер зубної спіралі, яка під час розгляду виявилася скам'янілими рештками спіралі, утвореної акулячими зубами.

Палеонтологи зіткнулися з важким завданням, намагаючись реконструювати зовнішній вигляд стародавніх морських істот, враховуючи, що акули мають скелет, зроблений із хрящів, а не кісток. Отже, скам'яніти можуть лише їхні зуби. Ця складність пояснює тривалий час, необхідний для розкриття таємниць, пов'язаних із гелікопріоном.

Гіпотеза про те, що зубна спіраль гелікопріона була частиною слоноподібної морди, була кроком у правильному напрямку. Однак американський палеонтолог Чарльз Рочестер Істмен у 1900 році запропонував альтернативну інтерпретацію, припустивши, що це була частина спинного плавця акули.

Ця назва влучно вказувала на спіралеподібний характер зубної спіралі, яка під час розгляду виявилася скам'янілими рештками спіралі, утвореної акулячими зубами Фото: James St. John / CC BY 2.0

Згодом численні зразки, що нагадують зубну спіраль гелікопріона, знайшли в різних місцях по всьому світу. На жаль, не маючи жодного біологічного контексту, експерти були змушені покладатися на припущення щодо справжньої функції та розміщення зубів.

Прорив стався у 2013 році, коли дослідники вирішили піддати комп'ютерній томографії (КТ) скам'янілість гелікопріона, знайдену в штаті Айдахо у 1950-х роках, яка зберігалася в Музеї природничої історії Айдахо. В цій скам'янілості збереглися сегменти щелепи гелікопріона, що нарешті дало ключ до розгадки.

Гелікопріон належав до родини хрящових риб евгенодонтів, а не був акулою, його довжина сягала приблизно від чотирьох до семи метрів. Його найяскравішою особливістю була дивовижна спіраль зубів, розташована в центрі рота, що стирчала, наче бензопила, в тому місці, де, здавалося б, мав би бути язик.

Древні морські тварини

Зараз експерти стверджують, що протягом приголомшливого періоду в понад 20 мільйонів років зубна структура гелікопріона використовувалася для розпилювання здобичі або навіть для зняття черепашок з твердотілих головоногих молюсків.

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