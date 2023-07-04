Поховані у воді. Що таке водна кремація, і що відбувається з людським тілом у процесі

Дослідники знайшли більш екологічну альтернативу похованням і кремації, які вимагають багато палива і виділяють велику кількість парникових газів.

В останні десятиліття вчені невпинно попереджають, що людству необхідно знизити обсяг парникових викидів, інакше нам не вдасться зупинити глобальне потепління. Це торкнулося всіх сфер життя людини, зокрема й поховання. Оскільки стандартні наявні методи, такі як кремація і поховання, навряд чи можна назвати екологічними, пише Daily Mail.

У результаті було розроблено новий метод поховання — водна кремація. Цей процес також відомий як аквамація, ресомація або лужний гідроліз. Передбачається, що ця послуга з'явиться у Великій Британії вже до кінця 2023 року, а потім, імовірно, пошириться і по всій Європі.

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У процесі аквамації людське тіло швидко розкладається за допомогою потоку води й лужних хімікатів. У результаті залишається лише рідина і кістки. Вчені відзначають, що цей спосіб є більш екологічним, оскільки не вимагає спалювання великої кількості палива і не виділяє великої кількості парникових газів, як кремація або поховання.

Дослідники детально розповіли, що таке водна кремація і що в процесі відбувається з людським тілом.

Що таке водна кремація

У процесі аквамації людське тіло поміщають у спеціальну посудину. Залежно від індивідуальних особливостей, як-от стать, вага і статус бальзамування, у посудину додають луг, а потім воду. Розчин (95% води й 5% лугу) нагрівають до 93-148°C, а потім обережно циркулюють протягом усього процесу.

У результаті весь матеріал розбивається на найдрібніші будівельні блоки, ДНК або РНК не залишається. Далі стерильна технологічна вода спрямовується на перероблення, а посудину разом з обладнанням та рештками промивають прісною водою.

Коли врешті-решт оператор відкриває посудину, від тіла залишаються лише неорганічні кісткові матеріали, які переробляються на порошок, а потім повертаються родині в урні. Фактично останній етап аквамації аналогічний останньому етапу кремації.

Процес водної кремації Фото: Resomation Ltd resomator

Більш екологічний підхід

Дослідники зазначають, що водна кремація чинить приблизно одну десяту впливу на навколишнє середовище, у порівнянні зі звичною кремацією, яка потребує великої кількості палива. Вченим уже відомо, що кремація небезпечна для довкілля тим, що в повітря викидається велика кількість вуглекислого газу та інших забруднювальних речовин.

Агентство з охорони довкілля США зазначає, що у середньому під час кремації виділяється близько 242 кг вуглекислого газу, що еквівалентно поїздці на автомобілі завдовжки приблизно в 969 кілометрів. Другим традиційним варіантом вважається поховання, але проблема полягає в тому, що труні, в якій міститься тіло, часто потрібні роки, щоб розкластися в ґрунті, особливо якщо її зроблено із пластику та металу.

Ба більше, вчені зазначають, що навіть якщо йдеться про дерев'яну труну, труп, що розкладається, навряд чи здатний справити позитивний вплив на ґрунт, а часто і зовсім заважає нормальному зростанню трави й рослин.

Скільки коштує водна кремація

Наразі вартість аквамації залишається неясною. Проте дослідники припускають, що ціна на водну кремацію буде приблизно такою ж, як і на традиційну кремацію.

Де доступна водна кремація

Практика аквамації стає дедалі популярнішою у США, Канаді та Південній Африці. До кінця 2023 року передбачається, що водна кремація також стане доступною у Великій Британії, а потім, можливо, ця послуга пошириться і далі в Європі.

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