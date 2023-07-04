Дивовижна яскрава комета підлетить до Землі: що про неї відомо і коли на неї чекати

Астрономи дуже сподіваються, що поява нещодавно відкритої комети буде дійсно захоплюючим видовищем.

Хоча появу комет у нашому регіоні космосу дуже складно передбачити, все ж вчені дуже сподіваються на те, що комета C/2023 A3 восени 2024 року обов'язково стане одним із найяскравіших об'єктів у нічному небі, пише Scientific American.

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На початку цього року астрономи вперше виявили комету C/2023 A3 і вона виглядала, як маленька тьмяна плямочка. Але, незважаючи на свій початковий вигляд, орбіта комети одразу ж привернула увагу вчених. Наразі комета летить до Сонця та Землі і восени наступного року може стати фантастичним небесним видовищем.

За словами планетолога Аріель Грайковскі з Інституту SETI, США, ця комета може стати одним із найяскравіших об'єктів у нічному небі. Поточні оцінки припускають, що вона може стати найяскравішою з відомих комет, які наближалися до Землі. Вчені вважають, що вона може бути такою ж яскравою як Венера, яку часто дуже добре видно неозброєним оком.

"Потрібно бути обережними з прогнозами та очікуваннями. Деякі комети також мали бути дуже яскравими, а насправді не були такими. Коли комета підлетить ближче до нас, усе стане зрозуміло", — каже Цюаньжи Йе з Університету штату Меріленд, США.

Астрономи дуже сподіваються, що поява нещодавно відкритої комети буде дійсно захоплюючим видовищем Фото: newburytoday.co.uk

Комети являють собою грудки льоду, які були викинуті на край Сонячної системи мільярди років тому. Здебільшого вони літають у цьому регіоні космосу і залишаються непомітними для нас. Але деякі з комет починають летіти до внутрішньої частини Сонячної системи, де знаходиться і Земля. У міру наближення до Сонця під дією тепла зірки комети починають скидати частину своєї речовини і з'являється хмара, яка світиться і називається комою. Газ із льоду, що тане, також відлітає в космос і утворюється так званий хвіст комети.

Але різні комети складаються з різних сумішей льоду, і вони можуть стати яскравішими при наближенні до Сонця. У результаті деякі з цих об'єктів можуть взагалі повністю випаруватися.

Вчені поки не знають, чи прилітала колись комета C/2023 A3 близько до Сонця. Якщо вона це робила, то значить вона може протистояти впливу нашої зірки і залишиться відносно цілою, при цьому подарувавши спостерігачам яскравий спалах світла.

Але якщо комета робить це вперше, то існує ймовірність того, що вона може розвалитися на частини, і ніякого "яскравого шоу" не відбудеться.

За словами вчених, усе стане зрозуміло вже у вересні 2024 року, коли комета C/2023 A3 підлетить до Сонця, а в жовтні підлетить до Землі. Але багато вчених налаштовані оптимістично і сподіваються на появу дуже яскравого об'єкта в нічному небі.

Фокус уже докладно писав про відкриття комети C/2023 A3 і про те, що попередні розрахунки показали, що цей об'єкт вперше за 80 000 років відвідає внутрішню частину Сонячної системи. Деякі вчені вважають, що комета може виглядати як зірка за своєю яскравістю, а ще одні припускають, що її світло буде настільки яскравим, що навіть затьмарить собою інші зірки.